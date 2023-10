Mercato di Trinitapoli, nuovo incontro. Montaruli: “Abbiamo chiesto di poter esercitare temporaneamente nella vecchia area mercatale”

TRINITAPOLI - Come da intesa raggiunta nell’ultimo incontro a Palazzo di Città tra i rappresentanti delle Associazioni di Categoria e i responsabili della parte pubblica a capo del governo cittadino, degli Uffici Tecnici e del Comando di Polizia Locale, si è tenuto nel comune di Trinitapoli un incontro di verifica del mercato settimanale dopo il trasferimento temporaneo per consentire l’esecuzione dei lavori pubblici che renderanno nuovamente fruibile l’area di via Mandriglia.

Il pomeriggio di giovedì 12 ottobre scorso, nella Sala consiliare del comune, si è discusso in modo molto sereno e pacato, facendo il punto della situazione. Dopo la relazione del dott. Pasquale De Falco, Sovraordinato del Settore II, e la presa d’atto del riaffidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici in seguito a nuova gara, sono stati i due rappresentanti di Categoria, Luigi Gaudiero di Confesercenti e Savino Montaruli di CasAmbulanti, a chiedere che per i prossimi mesi, soprattutto nel periodo natalizio, il mercato possa tornare a svolgersi sull’area di via Mandriglia, visto che per tale periodo non sarà oggetto di cantierizzazione.

In seguito all’attenta e sempre puntuale, oltre che circostanziata, analisi di Montaruli e Gaudiero, il Sovraordinato dott. De Falco si è impegnato a raccogliere la proposta e presentarla alla Commissione straordinaria per esprimersi. All’incontro hanno altresì partecipato i rappresentanti di Confcommercio Foggia, i quali hanno condiviso le proposte dei colleghi di CasAmbulanti e di Confesercenti, evidenziando che comunque in questo periodo di spostamento temporaneo delle postazioni di vendita in viale Primo Maggio si è avvertito un notevole calo delle vendite. L’incontro si è concluso in un clima socievole e molto cordiale. Un particolare ringraziamento è stato inoltre espresso nei confronti dello staff dell’Ufficio SUAP e del Comando di Polizia Locale per l’abnegazione e l’impegno profuso.

Ufficio Stampa CasAmbulanti