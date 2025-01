Acquistati tre nuovi veicoli per i servizi della Polizia Locale di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Da oggi il Comune di Margherita di Savoia ha in dotazione due nuovi veicoli, ai quali si aggiungerà a breve un terzo, a disposizione del Comando della Polizia Locale: si tratta di due Fiat Tipo e di una Jeep, due delle quali con i colori di istituto ed una destinata ai servizi di Polizia Giudiziaria e di collegamento con altri Enti ed Istituzioni.

«La nostra amministrazione comunale - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - aveva già manifestato la volontà di dotare il parco veicoli dell’Ente locali di mezzi più moderni e idonei poi l’episodio dello scorso 17 ottobre (leggi, ndr) ci ha indotto a perfezionare questa operazione in tempi brevi per poter intervenire con puntualità nei servizi di controllo del territorio e in altre attività istituzionali. Voglio ringraziare sentitamente il collega Sindaco di Trinitapoli avv. Francesco di Feo per il generoso gesto di solidarietà con cui ha immediatamente messo a disposizione del nostro Comune un mezzo sostitutivo per permetterci di espletare regolarmente i servizi di Polizia Locale in questi due mesi. Un ringraziamento va anche alla concessionaria Fiat Pirro S.a.s. di Cerignola per averci permesso di concludere l’acquisto di questi tre veicoli nel più breve tempo possibile».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO