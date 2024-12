Gli ATM Postamat degli uffici postali delle province di Foggia e BAT tornano operativi h24

BARI - A partire da questa sera, Poste Italiane riattiverà il servizio H24 presso gli sportelli automatici ATM Postamat nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani (BAT).

L’aumento degli atti predatori registrati a partire dalla fine del 2023 e in particolare degli attacchi ai bancomat attraverso l’utilizzo di esplosivo, aveva portato l’azienda a decidere per la sospensione temporanea del servizio in orario notturno. Scelta quasi obbligata, in considerazione della frequenza con la quale gli ATM Postamat venivano presi di mira dai malviventi e soprattutto in ragione degli importanti costi immobiliari che l’azienda deve sostenere per il ripristino dei luoghi a seguito delle esplosioni. Senza parlare delle connesse chiusure degli uffici postali necessarie per consentire i lavori e i tempi richiesti per ristabilire l’operatività dello sportello.

A partire da gennaio scorso, Poste Italiane ha avviato importanti investimenti per mettere ulteriormente in sicurezza gli ATM Postamat anche introducendo una serie di innovazioni tecnologiche quali, il sistema security mask, progettato per prevenire l'inserimento dell’esplosivo nella bocchetta dello sportello, il dispositivo nebbiogeno, che genera una fitta nebbia innocua e atossica, rendendo impossibile la visibilità e ostacolando i tentativi di furto e infine, la gabbia di protezione, una struttura in acciaio ancorata al solaio che, in caso di esplosione, impedisce l'apertura della cassaforte e riduce i danni all'ambiente circostante.

Grazie a queste soluzioni gli ATM Postamat sono oggi significativamente più sicuri e protetti contro i tentativi di effrazione.

È inoltre notizia dell’ultima ora un'importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia che ha portato all'arresto di otto persone accusate di far parte di una banda criminale specializzata in assalti ai bancomat con l'uso di esplosivi. La rete, con base operativa a Cerignola avrebbe agito su scala nazionale, colpendo sportelli di banche e Poste in diverse regioni, tra cui Campania, Piemonte, Lombardia, Basilicata e Puglia.

Nel contrasto ai reati predatori, Poste Italiane fornisce ogni tipo di supporto possibile alle forze dell’ordine al fine di contribuire alla tutela dei clienti e alla promozione della sicurezza.

L’azienda continua a investire in soluzioni innovative per contrastare efficacemente ogni tipo di minaccia, dimostrando così la propria attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini e del territorio. La decisione di riattivare gli ATM Postamat in orario notturno nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani rappresenta un passo importante verso il miglioramento dell'accessibilità ai servizi finanziari per i cittadini della zona, garantendo la continuità operativa sia durante il giorno sia nelle ore notturne, senza comprometterne la sicurezza.

Poste Italiane - Media Relations