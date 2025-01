Lino Banfi “sindaco per un giorno” di Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA - «Dopo l’intitolazione del foyer del Teatro Comunale “Raffaele Lembo”, avvenuta lo scorso luglio - afferma il sindaco di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio - questa mattina la città di Canosa ha riconosciuto al suo concittadino più illustre, Lino Banfi, il titolo di “sindaco per un giorno”. (Ascolta audio - Video - Foto)

Presso Palazzo di Città, ho provveduto a consegnargli una fascia tricolore simbolica, che Lino ha subito indossato per ricevere il pubblico, incontrare i dirigenti comunali e prendere parte alla giunta comunale.

Lino Banfi è Canosa e Canosa è Lino Banfi: un rapporto unico e indissolubile, che alberga nei nostri cuori e nelle nostre menti. La mattinata in Comune è stata entusiasmante: il nostro “Nonno Libero” non ha neanche per un attimo guardato l’orologio, accennato stanchezza o noia, dedicandosi alle attività amministrative con spiccato interesse e acume ed interessandosi delle problematiche della città.

Questo pomeriggio, alle ore 17:30, Pasquale Zagaria rivolgerà gli auguri di buon anno alla città in un pubblico incontro in aula consiliare, alla presenza dell’amministrazione tutta e della cittadinanza, nel corso del quale il sindaco, dott. Vito Malcangio, chiederà all’attore e comico un impegno personale volto alla promozione di Canosa e della sua identità culturale. Successivamente, ci si recherà in corso San Sabino, nel tratto aperto al traffico veicolare, e in via Piave per visionare le luminarie natalizie rievocative dei titoli dei suoi film e delle battute cool (leggi, ndr) che l’amministrazione comunale ha voluto dedicargli.

La serata - chiosa il primo cittadino - si concluderà presso il foyer “Lino Banfi” del Teatro Comunale “Lembo”».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia