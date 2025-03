Il sindaco Lodispoto: «Il grande successo della “Mare & Sale” è motivo di orgoglio per la nostra comunità. Complimenti agli organizzatori»

MARGHERITA DI SAVOIA - Anche quest’anno la “Mare & Sale Half Marathon”, organizzata dalla ASD Margherita di Savoia Runners che ha registrato oltre 800 partecipanti, è stata coronata da un grande successo con commenti entusiastici da parte degli atleti in gara e degli addetti ai lavori.

«Un successo che è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità», rileva il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto. «A nome mio personale, del consigliere delegato allo sport Salvatore Lattanzio e dell’intera amministrazione comunale - aggiunge - desidero rivolgere un meritato plauso ai soci della ASD Margherita Runners ed ai volontari delle numerose associazioni che hanno contribuito alla felice riuscita di una bellissima giornata di sport che promuove la nostra immagine turistica e contribuisce allo sviluppo del tessuto socio economico portando in città un gran numero di visitatori in un periodo di bassa stagione. Il Comune anche quest’anno ha offerto il proprio patrocinio oneroso ad un’iniziativa che ha dimostrato ancora una volta come si possano ottenere risultati lusinghieri sul piano organizzativo se si punta al coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà del territorio, dall’amministrazione comunale al Polo degli Studi “Aldo Moro” passando per sponsor e associazioni: un esempio di sinergia istituzionale che auspico possa essere recepito anche in altri contesti».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO