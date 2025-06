Tragedia nelle campagne di Andria, il PD BAT: “Fare piena luce sulla vicenda e rafforzare l’impegno per la sicurezza sul lavoro”

ANDRIA - Il Partito Democratico della BAT esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Vincenzo Conversano, l’operaio agricolo di 49 anni deceduto questa mattina nelle campagne di Andria mentre era impegnato nel proprio lavoro. Una tragedia che scuote profondamente la comunità e impone una riflessione urgente e concreta sulle condizioni di lavoro nel nostro territorio. (Video)

«La morte di Vincenzo Conversano non può e non deve essere derubricata a mero incidente», dichiara il commissario provinciale del PD, on. Dario Parrini. «È un monito doloroso che ci riporta alla cruda realtà dei rischi che ancora troppi lavoratori agricoli affrontano quotidianamente. La nostra comunità non può accettare che si continui a morire di lavoro».

Il Partito Democratico segue con attenzione le indagini avviate dalla Procura e le verifiche documentali e tecnico-ispettive condotte dallo SPESAL della ASL BT. «È fondamentale che sia fatta piena luce sulle cause di questo decesso - prosegue Parrini -. Chiediamo che si accertino con la massima celerità e trasparenza tutte le eventuali responsabilità, verificando scrupolosamente le condizioni contrattuali e, soprattutto, l’adeguatezza della sorveglianza sanitaria e l’effettiva predisposizione di ogni misura di prevenzione e sicurezza, inclusi i presìdi di primo intervento, in un settore che espone i lavoratori a carichi fisici pesanti e condizioni ambientali estreme, come le recenti ondate di calore».

La memoria di Paola Clemente - la bracciante agricola che perse la vita dieci anni fa nelle stesse campagne - è ancora viva e rappresenta un simbolo della battaglia contro lo sfruttamento e per la dignità del lavoro. «Non possiamo permettere che un’altra tragedia si consumi impunemente. Il nostro impegno per l’applicazione rigorosa della Legge 199 e per il contrasto a ogni forma di caporalato e lavoro sommerso è e resterà prioritario».

Il PD provinciale rinnova l’appello a tutte le istituzioni competenti affinché intensifichino la vigilanza sul rispetto delle normative vigenti, in particolare per quanto concerne gli orari di lavoro e le pause, fondamentali in presenza di condizioni climatiche avverse. «La salute e la sicurezza dei lavoratori sono un diritto inalienabile e non negoziabile. Siamo al fianco delle organizzazioni sindacali e di tutti i lavoratori per garantire che tali diritti siano pienamente riconosciuti e tutelati», conclude il commissario provinciale del Partito Democratico.

Infine, il Partito Democratico si rende disponibile ad offrire ogni forma di sostegno e supporto alla famiglia Conversano in questo momento di incommensurabile dolore.

Comunicato Stampa Partito Democratico BAT