Due imprese edilizie con sede a Trinitapoli e Barletta raggiunte da interdittive antimafia emesse dal prefetto Anania

BARLETTA - Altre due interdittive antimafia sono state emanate nei giorni scorsi dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Flavia Anania, portando dunque a 13 i provvedimenti complessivamente adottati dallo scorso mese di gennaio nell’ambito di un’incessante attività di prevenzione antimafia e tutela dell’economia legale condotta dall’Ufficio Territoriale del Governo.

Nella fattispecie, si tratta di due imprese operanti nel settore edilizio, una con sede a Trinitapoli ed una con sede a Barletta, nei confronti delle quali, a seguito delle attività istruttorie svolte dagli Organi di Polizia e dei successivi approfondimenti condotti nell’ambito delle riunioni del Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura, sono emersi elementi indicativi di possibili infiltrazioni mafiose, desunti anche dalle relazioni e dalle concrete modalità di gestione delle imprese.

I due provvedimenti si inseriscono nella costante azione di prevenzione e monitoraggio del tessuto economico provinciale svolta dalla Prefettura, con il concorso delle Forze di Polizia, al fine di intercettare tempestivamente possibili forme di condizionamento criminale e preservare le condizioni di legalità e trasparenza necessarie al libero esercizio dell’attività d’impresa.

Prefettura di Barletta-Andria-Trani