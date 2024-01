Sobrio o Ubriaco? Lo spettacolo teatrale che mette in luce la dualità di ognuno di noi. Da Margherita di Savoia a Roma: il debutto dell’attrice e autrice Asia Giulia Quarta

MARGHERITA DI SAVOIA - Sobrio o Ubriaco? è una storia moderna, che attraverso un linguaggio fresco e diretto, mostra la nostra quotidianità, influenzata da un continuo mostrarsi e apparire che condiziona e distorce il nostro modo di vedere la realtà: nessuno di noi è autentico, né tantomeno vero e sincero. E proprio questa dualità si nasconde dietro il titolo: un filo invisibile che ci divide tra il nostro stato cosciente e consapevole, da quello offuscato e “inebriato”. È una storia che parla di legami, relazioni, amicizie e profondi segreti, ma tocca svariati temi, quali l’alcolismo, la comunità LGBTQI+, i traumi familiari (e non) e tutto ciò che poi ne deriva.

Lo spettacolo fa parte della prima edizione della rassegna teatrale “Puck - Nuove Proposte Teatrali”, supervisionata dal Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno, che coinvolge giovani artisti al loro debutto in anteprima nazionale. Vede protagonisti gli attori Asia Giulia Quarta nel ruolo di Samantha, Kevin Magrì nel ruolo di Enea e Lucia Torre nel ruolo di Erika. La Regia è di Serena Masullo con l’aiuto regia di Elena Biagetti. Il sipario si alzerà il 27 e 28 gennaio al Teatro Garbatella di Roma (piazza Giovanni da Triora, 15 - Info e prenotazioni: 366.2003502). (Prevendita)

“Lo spettacolo è nato davvero per caso - spiega Asia Giulia Quarta, autrice e attrice -. Un pomeriggio mi sono detta ‘come sarebbe bello fare uno spettacolo dove per tutto il tempo indosso un abito da sposa’. Una settimana dopo lo avevo scritto e finito...volevo proprio indossarlo quell’abito da sposa!”.

---

SINOSSI - Samantha sta per sposarsi ma ha dei forti ripensamenti, ed in preda all’ansia comincia a fumare ininterrottamente, tenendosi lontana dall’alcool, che forse ama di più del suo quasi marito.

Erika, damigella e migliore amica, interviene cercando di calmarla, seguita da Enea, testimone e migliore amico.

Tra Enea e Samantha c’è un legame molto forte che li unisce, come fossero fratello e sorella. Erika infatti è molto gelosa del loro rapporto, ed in aggiunta, sia Erika che Enea non si sopportano.

Mentre cercano di tenere Samantha lontana dal vino, lei spiega ai due che tutti i suoi ripensamenti sono dovuti all’essere cresciuta in una famiglia fatta di continui matrimoni e divorzi, e teme di poter diventare esattamente come sua madre.

Per alleggerire il clima, Samantha propone di fare un gioco, “sobrio o ubriaco”, una specie di obbligo o verità in cui però, in entrambi i casi, chi gioca deve confessare qualcosa. Tra Erika ed Enea, quindi, si scatena una guerra: Enea conosce un terribile segreto su Erika che potrebbe porre fine alla sua amicizia con Samantha, ma anche Erika ne scopre uno su Enea, e così i due devono fare in modo di rimanere in silenzio per non rovinare il matrimonio. Perciò...“sobrio o ubriaco”?

RUGGERO RONZULLI