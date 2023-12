Gli auguri di CorriereOfanto.it al Peperoncino Rosso: “Un impegno comune per la promozione di un giornalismo responsabile”

MARGHERITA DI SAVOIA - Carissimi colleghi de “Il Peperoncino Rosso”, in questo periodo di festività, la redazione del “Corriere dell’Ofanto” desidera estendere a voi, preziosi compagni nel mondo del giornalismo, e ai vostri stimati lettori, i più calorosi auguri di Buon Natale. In questi giorni di gioia e riflessione, ci piace pensare al nostro legame non solo come ad una collaborazione tra testate giornalistiche, ma come ad una vera e propria sinergia di intenti e valori.

La nostra missione congiunta, che ci vede operare nel Tavoliere Meridionale di Puglia, va oltre la semplice raccolta e diffusione di notizie. È un impegno profondo verso la promozione di un giornalismo responsabile, che rispetti i cittadini-lettori, considerandoli non solo destinatari, ma parte attiva del processo informativo. In ogni articolo, in ogni reportage, noi vediamo l’opportunità di educare alla lettura, di stimolare il pensiero critico e di incoraggiare un dialogo costruttivo.

In questi giorni in cui le luci delle festività cercano di rischiarare le ombre di un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, il pensiero va inevitabilmente alle regioni dilaniate dalla guerra, come l’Ucraina e la Palestina. Dove la violenza sembra sovrastare la speranza, la nostra missione di informatori si carica di una responsabilità ancora più grande. Attraverso la parola scritta, diamo voce a chi non ha voce, raccontando storie di umanità che emergono dal caos della guerra e mettendo in luce azioni di pace che persistono nonostante il conflitto.

In un mondo dove la povertà e le emergenze ambientali si fanno ogni giorno più pressanti, il nostro impegno si estende oltre i confini locali. Il giornalismo che promuoviamo e pratichiamo ha il dovere di indagare, di interrogarsi, di stimolare la consapevolezza su questi temi cruciali.

In questi tempi, dove le sfide sono molteplici e complesse, riteniamo fondamentale riaffermare il nostro impegno per un giornalismo che sia voce della verità, della giustizia e della libertà. Un giornalismo che non si limiti a raccontare i fatti, ma che contribuisca attivamente a formare cittadini consapevoli, capaci di interpretare la realtà con occhio critico e costruttivo.

In questa occasione di festa, vogliamo quindi condividere con voi, cari colleghi e lettori de “Il Peperoncino Rosso”, un augurio che sia di pace e di speranza, ma anche di impegno e di responsabilità. Questo Natale sia un momento di gioia e condivisione, ma anche un’occasione per rinnovare il nostro comune impegno verso un mondo più giusto, dove la dignità e i diritti di ogni individuo siano rispettati.

Nel guardare al nuovo anno, auspichiamo che la nostra collaborazione possa continuare a fiorire, arricchita da queste sfide e da questi valori. Che possiamo insieme raccontare storie che ispirino, che educhino alla comprensione e al rispetto reciproco, e che facciano luce sui percorsi di pace e solidarietà che in ogni angolo del mondo tentano di farsi strada tra le difficoltà.

Con affetto e profonda stima, vi auguriamo un Natale sereno e un Anno Nuovo che porti con sé nuove opportunità per fare la differenza, per essere voce di chi non ha voce, e per contribuire, anche attraverso le nostre parole, alla costruzione di un futuro migliore.

GIUSEPPE DALOISO