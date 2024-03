Emozione e Devozione si Intrecciano nella 13ª Via Crucis vivente di San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Una straordinaria e suggestiva “Via Crucis vivente”, giunta alla 13ª edizione, è stata partecipata, per oltre tre ore, dalla commozione popolare che l’ha accompagnata per tutto il percorso. Ad organizzarla, con il patrocinio del Comune, è stata la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù che si è avvalsa della collaborazione del comitato cittadino per il “Ripristino delle Tradizioni Popolari” ed il “Centro Generazioni Insieme”.

L’evento, svoltosi nei giorni scorsi nell’area mercatale, ha avuto il suo culmine emozionale nel momento della Crocifissione e successiva Risurrezione.

Al termine, il parroco, don Ruggiero Lattanzio, ha ringraziato gli organizzatori, nella persona di Donato Resta, l’assessore alla Cultura, Cinzia Petrignano, e tutti gli attori che hanno interpretato i personaggi della Passione di Cristo: Leo Minervini (Gesù), Cristina De Palo (Maria), Giulia Calorio (Maddalena), Giuseppe Di Troia (Pietro), Michele Tarallo (Giovanni), Michele De Cillis (Giuda), Mimmo Distasi (Pilato), Filiberto Rizzitiello (Caifa), Ferdinando Martire (Zela), Francesco D’Ercole (Nicodemo), Giovanni Lopez (sacerdote del tempio), Vito Binetti e Luigi Di Terlizzi (i ladroni), Raffaella Losito (Veronica) e tutti gli altri figuranti.

Un grazie, don Ruggiero lo ha rivolto anche alle aziende del territorio per il loro contributo. La manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming, la cui sigla iniziale e finale è stata curata ed interpretata da Francesca Lorusso.

GAETANO SAMELE