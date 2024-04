A Canosa di Puglia le riprese di “Mudù” con Uccio De Santis e il suo cast

CANOSA DI PUGLIA - L’assessore agli Eventi, Saverio Di Nunno, rende noto alla cittadinanza che lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 aprile, avranno luogo a Canosa di Puglia le riprese del format televisivo d’intrattenimento “Mudù” con Uccio De Santis e tutto il suo cast.

Le puntate, che verranno registrate in diversi luoghi della città, andranno in onda come di consueto su TeleNorba con l’obiettivo di valorizzare il contesto culturale locale esportandolo al di fuori dei confini locali.

«Il cast - spiega l’assessore Di Nunno - ha inteso optare per la nostra città, in quanto fonte di ricchezza storica, archeologica e punto di riferimento regionale sotto molteplici aspetti. Siamo felici di accoglierli a Canosa, sicuri che questo sarà solo il primo di una serie di appuntamenti. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le aziende locali che hanno contribuito in maniera fattiva alla buona riuscita dell’evento».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia