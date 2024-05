L’associazione “Il Ponte” e la Festa di San Sabino a Torino: fra radici, identità ed appartenenza

CANOSA DI PUGLIA - Una comunità coesa ed orgogliosa della propria terra, delle proprie origini ed in prima linea nella realizzazione di azioni volte all’incontro fra comunità canosine a Torino. L’associazione “Il Ponte” del presidente Pasquale Valente è da sempre impegnata nel perseguimento di questi obiettivi che hanno trovato compimento lo scorso weekend nella due giorni della “Festa di San Sabino” nel capoluogo piemontese. È stata questa anche l’occasione per il conferimento del riconoscimento “Canosino dell’anno 2024” che è andato al professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e della UOC Anestesia e Rianimazione DEA, Traumi e Insufficienze d’Organo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.

A prendere parte all’evento, che ha visto una nutrita presenza di canosini residenti sia a Milano che a Roma, sono stati l’assessore alla Cultura Cristina Saccinto per delega del sindaco Malcangio, nonché l’assessore agli Eventi Saverio Di Nunno e la consigliera comunale Antonia Sinesi, che ha provveduto ad illustrare in quest’occasione i riconoscimenti ottenuti in campo agroalimentare dall’ente comunale. Presente, inoltre, anche il presidente della Pro Loco Canosa Elia Marro.

«Desidero esprimere - afferma l’assessore alla Cultura, Cristina Saccinto - un sentito ringraziamento all’associazione “Il Ponte”, al presidente pro tempore Pasquale Valente, al direttivo e a tutti i soci, per l’impegno profuso da anni nella promozione e valorizzazione della nostra città, nella diffusione dei suoi valori, della sua cultura, delle sue tradizioni, nonché della figura del nostro santo patrono Sabino. Canosa, anche quest’anno, è stata ben rappresentata dal professor Sabino Scolletta, figlio della nostra terra, a cui è stato attribuito il giusto riconoscimento per le sue competenze professionali, per le sue abilità mediche e per le sue qualità personali e morali. Solo una comunità coesa e orgogliosa delle proprie origini può contribuire a costruire e rafforzare quella identità culturale indispensabile per la crescita economica e valoriale della nostra amata Canosa. Tutti possono lavorare in tale direzione - conclude la Saccinto - ciascuno nel proprio ruolo, con le proprie competenze e sensibilità.»

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia