Canosa di Puglia protagonista al “TourismA” di Firenze: un’esperienza di crescita e promozione culturale

CANOSA DI PUGLIA - Si è rivelata interessante e ricca di nuovi spunti e scenari la prima partecipazione del Comune di Canosa di Puglia, in sinergia con FAC e Pro Loco Canosa, all’11ª edizione di “TourismA - Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale” a Firenze, dal 21 al 23 febbraio. Unico ente locale della Puglia a prendere parte alla kermesse, questa è stata l’occasione per aprirsi a nuovi scenari, mettendo in vetrina tutto ciò che la città ha da offrire ad appannaggio di studiosi e appassionati di archeologia. Il Comune di Canosa di Puglia ha così rappresentato non soltanto l’offerta turistica locale, ma anche, indirettamente, quella culturale dell’intera Puglia.

Costante è stata l’affluenza allo stand da parte di agenzie di viaggio, tour operator e turisti incuriositi da Canosa di Puglia e dalle sue ricchezze, per un numero totale di presenze interessante, che ha permesso di far conoscere maggiormente la “città di Diomede”. Le esperienze archeologiche e culturali riportate da altre realtà nazionali e le relazioni tenute nell’auditorium del Palazzo dei Congressi da parte di esperti e studiosi sono state proficue e interessanti, consentendo ai rappresentanti del Comune di Canosa di Puglia di attingere informazioni per migliorare la gestione dei siti, venendo incontro alle nuove esigenze del viaggiatore, che si trasformano nel tempo e impongono un adattamento funzionale.

Inoltre, non è mancata la presenza di laboratori didattici, che hanno permesso di prendere contatti con numerose famiglie e giovani coppie amanti dei viaggi autogestiti. A rivelarsi ancora una volta vincente è stata la condivisione e la rete creatasi fra Comune, FAC e Pro Loco, rappresentate per l’occasione dall’Assessore alla Cultura e all’Archeologia, Cristina Saccinto, dal vicepresidente della Fondazione Archeologica Canosina, Nicola Luisi, e dal presidente della Pro Loco, Elia Marro. Infatti, in sinergia è possibile conseguire risultati importanti per il territorio e per la comunità, accedendo a proposte idonee ad esaltare il patrimonio storico, archeologico e culturale della città.

«Se si intende attrarre un numero sempre più importante di turisti e appassionati di storia, arte e cultura - afferma l’Assessore alla Cultura, all’Archeologia e al Turismo, Cristina Saccinto - occorre cogliere ogni occasione utile alla promozione e valorizzazione del nostro patrimonio. Come avvenuto in occasione della BIT - Borsa Internazionale del Turismo a Milano, ci siamo aperti a tutti coloro che hanno mostrato interesse e curiosità verso il nostro territorio, illustrando gli importanti passi in avanti degli ultimi anni in termini di accoglienza e fruizione dei siti. Possiamo ritenerci soddisfatti per quanto concretizzato: sono stati giorni intensi in cui, spinti da un forte senso di appartenenza, abbiamo unito le forze, producendo risultati soddisfacenti. Il ringraziamento va quindi alla FAC e alla Pro Loco, che assieme all’Amministrazione Comunale hanno condiviso un percorso che si è arricchito di un’altra importante tappa».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia