A gennaio l’apertura della nuova sede del Liceo “Staffa”. L’edificio ospiterà aule moderne, laboratori, auditorium e ampi spazi verdi

TRINITAPOLI - È previsto entro la fine di novembre il collaudo della nuova sede del Liceo “Dell’Aquila Staffa”, che aprirà ufficialmente le porte agli studenti nel mese di gennaio 2026. Un traguardo atteso e significativo per la comunità scolastica e per l’intera città, che potrà finalmente contare su una struttura moderna, funzionale e concepita per rispondere alle esigenze di una scuola del futuro.

Alla consegna della nuova struttura, avvenuta il 5 novembre scorso, erano presenti il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Luigi Di Leo, il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Cognetti, il responsabile dell’impresa esecutrice e il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, ing. Teodoro Cisternino. (Foto)

L’intervento, commissionato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, è stato realizzato tramite partenariato pubblico-privato con locazione finanziaria di opera pubblica ai sensi dell’art. 160-bis del D. Lgs. 163/2006, in ampliamento dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Scipione Staffa” di Trinitapoli.

Il nuovo edificio, dal design contemporaneo e dalle elevate prestazioni funzionali, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 6.700 metri quadrati. Al piano seminterrato trovano posto un auditorium, due laboratori, una biblioteca, un deposito e diversi spazi accessori, tutti concepiti per favorire la condivisione e l’apprendimento. I locali interrati si affacciano su due ampi cortili situati a quattro metri di profondità, che assicurano aerazione e illuminazione naturale.

Oltre al corpo principale, il progetto ha previsto parcheggi riservati ai docenti e al personale e ampie aree verdi arricchite da piantumazioni di alberi e arbusti di diverse essenze. L’intera area è dotata di un impianto di irrigazione automatizzato alimentato principalmente da acqua piovana raccolta in una vasca interrata, nel segno della sostenibilità ambientale.

«La nuova sede del Liceo “Dell’Aquila Staffa” rappresenta un traguardo importante per la nostra Provincia e per la comunità di Trinitapoli - ha dichiarato il Presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto -. Dopo il collaudo previsto a fine novembre, contiamo di consegnare la struttura alla scuola e di inaugurare ufficialmente l’edificio nel mese di gennaio 2026. Si tratta di un’opera di grande valore, moderna e funzionale, che garantirà agli studenti un ambiente di apprendimento sicuro e all’avanguardia».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo: «Questo traguardo è il risultato di un impegno condiviso tra Amministrazione comunale, Provincia e Dirigenza scolastica, con l’obiettivo di offrire ai giovani un ambiente di apprendimento all’altezza delle loro aspirazioni. Ringrazio il Presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, per aver contribuito a realizzare questo sogno, frutto di un percorso lungo e complesso, ma coronato oggi da un grande risultato per tutta la città».

Redazione CorriereOfanto.it