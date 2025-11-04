A Palazzo di Città un quadro commemorativo in onore dei caduti canosini della Grande Guerra (1914-1918)

CANOSA DI PUGLIA - In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Canosa di Puglia ha reso omaggio ai caduti della Grande Guerra con una cerimonia commemorativa che si è svolta nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città.

“Ogni 4 Novembre - ha dichiarato il sindaco, dott. Vito Malcangio - ricordiamo il compimento del sogno risorgimentale dell’Unità d’Italia e il sacrificio di coloro che hanno dato la vita per la patria. È un giorno di riconoscenza verso i caduti della Prima Guerra Mondiale, un conflitto che costò milioni di vite e lasciò profonde ferite nel corpo e nell’animo del nostro Paese”.

Durante l’iniziativa è stato apposto un quadro commemorativo dedicato ai caduti canosini della Grande Guerra (1915-1918), su cui sono incisi i nomi di giovani che non ebbero la possibilità di vivere il futuro che avevano sognato. “Ogni nome - ha ricordato il primo cittadino - racconta un frammento della nostra storia. La nostra storia, anche quella di oggi, è figlia di quella sofferenza e continua ad avere valore solo se sappiamo coltivarne la memoria”.

Un messaggio di riflessione, quello lanciato dal sindaco Malcangio, che si intreccia con le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul dramma dei conflitti contemporanei. “Viviamo tempi difficili - ha aggiunto Malcangio - in cui il rumore delle armi torna a farsi sentire in molte parti del mondo. Il Capo dello Stato ci ha ricordato che nessun altro conflitto della modernità ha colpito tanto l’infanzia: migliaia di bambini innocenti perdono la vita sotto le bombe. Oggi più che mai dobbiamo ribadire che alle guerre preferiamo il dialogo, alla violenza l’ascolto, alla divisione la solidarietà”.

