Ospitalità e innovazione: il corso ARIMA-AEP apre nuove prospettive per il turismo salinaro

MARGHERITA DI SAVOIA - Domenica 24 novembre 2024, a Margherita di Savoia, presso il Copacabana Hotel Design, si è concluso il corso di formazione organizzato dall’associazione cittadina delle strutture ricettive ARIMA, in collaborazione con AEP (Associazioni Extralberghiere Puglia).

Il percorso formativo, coordinato e diretto dalla società di consulenza Dynamo Consulting Srl, ha impegnato i titolari delle strutture ricettive margheritane per 18 ore, suddivise in quattro moduli, attraversando i temi imprescindibili per l’accoglienza ricettiva turistica:

• quadro normativo e legislativo regionale e nazionale (ambito locativo);

• promozione e gestione turistica;

• guest experience;

• aspetti economici e finanziari dell’accoglienza ricettiva.

L’importante occasione di crescita e sviluppo per il panorama ricettivo margheritano è stata colta e lodata anche dal sindaco, Avv. Bernardo Lodispoto, il quale, sabato 23 novembre scorso, ha aperto il secondo modulo del corso, su invito di ARIMA.

L’esperienza formativa ha consentito ai corsisti ARIMA di conseguire e implementare le competenze professionali attraverso strumenti chiari ed efficaci, nonché di consolidare il legame di condivisione e cooperazione sincera che li lega fra loro da anni, raccogliendoli sotto un unico, potente, comune denominatore: l’associazionismo.

Avv. SILVIA DI BENEDETTO (Presidente ARIMA)