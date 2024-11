“Terra di qualità - Cerignola e il suo terroir”, in programma il prossimo 7 dicembre a Palazzo Fornari

CERIGNOLA - Le eccellenze agroalimentari cerignolane saranno protagoniste dell’evento Terra di Qualità - Cerignola e il suo terroir in programma nello storico Palazzo Fornari il prossimo sabato 7 dicembre.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale, realizzata con il supporto della Condotta Slow Food Foggia e Monti Dauni e cofinanziata dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, ha l’obiettivo di riconoscere il giusto merito a quanti sono quotidianamente impegnati nella coltivazione e trasformazione di prodotti enogastronomici tipici e unici, anche offrendo supporto alla promozione degli stessi con attività di marketing specializzate e orientate.

L’evento avrà inizio alle 10.00 con il Worshop sulla valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici e autentici del terroir cerignolano a cui parteciperanno i rappresentanti delle associazioni Città del Vino e Città dell’Olio, di Slow Food Puglia e dell’Università di Foggia insieme ad esperti di marketing enogastronomico e turistico.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, si svolgeranno le degustazioni di vino, olio, pizza sette sfoglie e altri prodotti autentici cerignolani che faranno da cornice alle contaminazioni culturali e musicali organizzate dalle associazioni Art&Fatti, Costruire, Oltrebabele e Sud Music.

“È nostra volontà mettere in campo una serie di attività che sostengano gli sforzi compiuti dalle aziende per far conoscere l’identità e la qualità dei prodotti ed espandere la rete di vendita”, afferma l’assessora alle Attività produttive Cecilia Belpiede.

“Gli incontri svolti per preparare l’evento hanno fatto emergere una comune istanza da parte dei produttori: promuovere la conoscenza e affermare la reputazione dell’agro cerignolano e delle magnifiche produzioni. Obiettivo più che condivisibile su cui lavoreremo di concerto e con azioni di sistema, investendo energie, risorse e competenze”, conclude l’assessora Belpiede.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola