Incarichi legali, PD Margherita: “Che fine ha fatto la costituzione dell’albo comunale?”

MARGHERITA DI SAVOIA - È passato un po’ di tempo dalla Delibera n.101 del 16/05/2019 (leggi) con la quale erano state stabilite modalità e criteri per la formazione di un albo comunale per gli affidamenti degli incarichi legali comunali, nella delibera si stabilivano tempi e modalità di partecipazione all'avviso pubblico ma ad oggi non esiste ancora un deliberato ufficiale per l'istituzione dell'albo. (Approfondimenti)

Nel frattempo si procede in ordine sparso con incarichi strettamente fiduciari. Eppure sarebbe necessario nell'ottica della rotazione degli incarichi e della valorizzazione di tutte le professionalità un albo comunale, che garantisse procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, rispettando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Ad oggi le scelte operate senza un regolamento né un albo, potrebbero violare i canoni di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, risultando eccessivamente discrezionali oltre ad andare contro i reali meriti ed alle tante professionalità presenti nel territorio.

Pertanto nel rispetto della trasparenza, del bene comune e dei tanti professionisti che lavorano nella nostra città, attendiamo una risposta da parte del Sindaco e resteremo vigili su questa importante questione.

Partito Democratico Margherita di Savoia