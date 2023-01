Margherita di Savoia, convocato il primo Consiglio comunale del 2023: saranno quattro i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per il giorno 24 gennaio 2023 alle ore 8.30 in prima convocazione e il giorno 25 gennaio 2023 alle ore 15.30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229 Legge n. 197/2022.

3. P.A.V.I. - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - art. 51 comma 1 Legge 133/2008. Annualità 2023 - Approvazione.

4. Programma Triennale 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023 dei Lavori Pubblici - Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi - Approvazione.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO