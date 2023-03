Identità Salinara scende in campo con Grazia Galiotta candidata sindaco: “Una visione alternativa all’amministrazione uscente”

MARGHERITA DI SAVOIA - Dopo una serie di interlocuzioni e confronti, il laboratorio politico IDENTITÀ SALINARA, gruppo composto da persone di diversa storia e provenienza politica, ha elaborato un percorso di condivisione che punta al superamento di recinti mentali e ideologici con un unico obiettivo: il bene di Margherita di Savoia e dei suoi cittadini.

IDENTITÀ SALINARA si pone l’obiettivo di proporre un’azione aggregativa e strutturata, aperta alla condivisione, alla partecipazione e al confronto con tutte le forze sociali e politiche del territorio, consapevoli che nella prossima competizione elettorale saremo chiamati a costruire una visione alternativa all’amministrazione uscente e alla gestione della Casa comunale e del patrimonio pubblico, e pertanto assieme siamo a sottoscrivere questa manifestazione di intenti.

Ciò che ci ispira diventa la nostra manifestazione di intenti per:

- trasparenza nelle scelte amministrative;

- l’ascolto anche di chi non la pensa come noi;

- l’attivazione di un meccanismo di discussione permanente che favorisca la partecipazione;

- tutelare le famiglie, i lavoratori e i disoccupati colpiti dalla crisi con politiche attive del lavoro;

- coinvolgere persone oneste e preparate nella composizione della futura lista elettorale;

- dare slancio e vitalità alla città con politiche partecipate che promuovano la lotta all’illegalità;

- valorizzare le periferie della città con progetti sociali inclusivi;

- creare entusiasmo su progetti comuni coinvolgendo la cittadinanza come parte attiva;

- consapevolezza che ognuno di noi è importante per la crescita del territorio;

Il nostro obiettivo è quello di creare le condizioni e le prospettive per dare una classe dirigente all’altezza delle sfide dei prossimi anni, senza autoreferenzialità e opportunismi.

La cittadinanza ci chiede unità e partecipazione e per noi questa deve essere necessariamente la precondizione per qualsiasi accordo elettorale che punti a rivoluzionare il destino della nostra città.

Ragion per cui, dopo un lavoro di sinergia politica consolidata nel tempo, nella giornata odierna il coordinamento di IDENTITÀ SALINARA, unitamente ai gruppi che la compongono ha deliberato l’indicazione della consigliera GRAZIA GALIOTTA quale candidata sindaco per la prossima competizione elettorale.

GRAZIA GALIOTTA (Candidata sindaco); DOMENICO CAPACCHIONE, GAETANO DALOISO, NICOLA DE VINCEZIIS, EMANUELE QUARTA (Coordinatori)