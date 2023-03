Clamoroso, fanno tutti un passo indietro: Sarcina candidato sindaco unitario contro Lodispoto

MARGHERITA DI SAVOIA - Riceviamo e pubblichiamo il testo dell’accordo politico siglato in serata da: Identità Salinara, Forza Italia, Unione di Centro, Azione, Fratelli d’Italia e Associazione civica “Mò Avest”.

«Solo uniti possiamo vincere la grande sfida elettorale dell’imminente competizione amministrativa nel solco del cambiamento e nel segno della discontinuità rispetto alla lunga e fallimentare era Lodispoto.

Per farlo, abbiamo un’unica possibilità: quella di unire le forze, offrendo una seria e valida alternativa politico-amministrativa alla comunità margheritana fatta di idee, progetti, persone!

In tale direzione, l’unione tra il centrodestra di Margherita di Savoia e le forze civiche sane della città mediante la presentazione di un’unica lista e con un candidato sindaco unico rappresenta oggi la migliore risposta politica e progettuale alla richiesta di un cambio di passo della vita amministrativa e alle istanze dei cittadini.

Pertanto riteniamo che il Dott. Giuseppe Sarcina, medico stimato e affermato, possa rappresentare la figura migliore da mettere in campo, in grado di convogliare tutti coloro i quali (centrodestra e liste civiche) si vogliono impegnare per liberare Margherita di Savoia, vincere le elezioni e governare, con impegno, passione e amore la nostra beneamata città.»

Comunicato Stampa Identità Salinara, Forza Italia, Unione di Centro, Azione, Fratelli d’Italia, Associazione civica “Mò Avest”