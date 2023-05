Giovanni Leone: «In massa alle urne per porre fine a questo “lockdown politico”. Votate Grazia Galiotta»

MARGHERITA DI SAVOIA - «È arrivato il momento di accorrere massicci alle urne per ottenere il vero cambiamento». Dal palco di piazza Padre Pio, Giovanni Leone, candidato al consiglio comunale nella lista numero 1 FORZA MARGHERITA, ribadisce ai cittadini l'invito a sostenere Grazia Galiotta come candidato sindaco.

«In un team di successo il cuore batte all'unisono. E il cuore che sento battere in questa piazza è quello del cambiamento», sottolinea il giovane imprenditore durante il comizio di chiusura della campagna elettorale per rinnovare la squadra di governo che amministrerà Margherita di Savoia per i prossimi cinque anni. (Diretta Video)

«Che ci siano un vento di novità e una voglia di rompere con il passato ormai è chiaro. Ho incontrato due signori a me sconosciuti. Mi hanno confidato che non vedono l'ora di poter votare. Aspettano da cinque anni l'opportunità di poter cambiare il futuro della città».

Leone conclude con un appello: «Domenica 14 e lunedì 15 maggio mettiamo fine a questo “lockdown politico”. Scegliete la libertà, votate Grazia Galiotta. Sono sicuro che ci rivedremo per i ringraziamenti».

Redazione CorriereOfanto.it