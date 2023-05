Giovanni Leone: “Siamo in 20 contro 16, grazie all’appoggio esterno di persone leali”. Gli operatori ecologici? “Saremo sempre accanto a loro”

MARGHERITA DI SAVOIA - La definisce come una “vera emergenza rifiuti” Giovanni Leone, candidato al consiglio comunale nella lista n.1 FORZA MARGHERITA, a sostegno di Grazia Galiotta sindaco, quella che a suo dire si sta verificando negli ultimi anni a Margherita di Savoia.

«Mancano persino i cestini per la raccolta differenziata su tutto il lungomare, cuore pulsante del turismo locale. Domenica 7 maggio, in occasione del Festival Internazionale degli Aquiloni organizzato dall’ASBA - associazione degli stabilimenti balneari - è accaduto un episodio a dir poco imbarazzante: diversi turisti mi hanno chiesto dove poter gettare i rifiuti e io ero in seria difficoltà, perché non sapevo cosa rispondere. Un gesto banale come gettare un fazzolettino o la carta di un gelato è diventato un problema. Qualcuno è stato costretto addirittura a portare i sacchetti con sé a casa. Una vera piaga, che va risolta. Cosa serve per risolvere il problema rifiuti? Nulla di eccezionale: solo rispettare il contratto già firmato dal Comune. Noi, in più, vorremo potenziare il servizio durante la stagione estiva», sottolinea Giovanni Leone dal palco durante il comizio tenuto nel quartiere Armellina. (Diretta Video - Foto)

Un quartiere da lui definito «un feudo elettorale in cui dal 1989 viene lesa la dignità degli abitanti con promesse mai mantenute. È diventato un’appendice della città, una zona lasciata a sé stessa e questo è sbagliato. In futuro non esisterà una Margherita con zone periferiche abbandonate».

Un pensiero è andato agli operatori ecologici: «Sono persone invisibili - ribadisce il candidato - che giorno dopo giorno svolgono l’importante finzione di pulire le nostre strade. Nessuno in questi cinque anni di amministrazione si è preoccupato di loro. Lavoratori impiegati solo tre ore al giorno. Ora più che mai, è importante essere al fianco dei lavoratori».

Importante sarà, ad ascoltare le parole di Giovanni Leone, creare le condizioni affinché le attività commerciali improntate sul turismo possano accogliere i propri clienti. «Mancano i posti dove poter posteggiare le vetture prima di recarsi in uno dei tanti stabilimenti balneari che questo quartiere ospita. Non è possibile - prosegue - che i gestori non possano accogliere in maniera dignitosa i turisti che scelgono la nostra città come meta per le vacanze estive. È una questione che abbiamo in cima alla lista delle necessità da affrontare nel futuro immediato».

Giovanni Leone punta molto sulle capacità dei componenti della lista numero 1 di gestire la cosa pubblica. Un progetto politico che afferma: «È stato reso possibile grazie a persone che esternamente stanno dando un grande supporto. Con loro stiamo gareggiando in venti contro sedici. E questi sono: Carlo Ronzino, Rosa Scognamiglio, Isa Zupa, Leonardo Lamonaca, Lucia Cinque, Michele Damato e tanti altri, con la loro lealtà e disponibilità. Affinché tutto il lavoro svolto non sia vano, serve una grande partecipazione alle urne. Solo così - dice - ci sarà la possibilità di dare vita al cambiamento. È ora di sceglie il nuovo. Non abbiate paura. Noi con Grazia Galiotta - conclude - saremo sempre al vostro fianco».

Redazione CorriereOfanto.it