Una vera e propria festa popolare ad Isola Verde per la lista Margherita Migliore 2.0 e il sindaco Lodispoto

MARGHERITA DI SAVOIA - Più che un comizio è stata una vera e propria festa: una festa a sorpresa per il compleanno del sindaco avv. Bernardo Lodispoto, ma tutti i rappresentanti della Lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 sono stati accolti in maniera gioiosa dalla comunità di Isola Verde e Città Giardino nell’incontro che c’è stato in Piazza Madonna di Lourdes. Striscioni, mazzi di fiori, coriandoli lanciati in aria, tanta festosa serenità ed anche qualche lacrima di commozione sono stati la scenografia di un comizio che sarà ricordato a lungo per la sua unicità.

L’incontro, infatti, si è aperto con la testimonianza di due cittadini che hanno chiesto spontaneamente di poter intervenire per esprimere la loro riconoscenza al sindaco Bernardo Lodispoto e all’amministrazione comunale per la costante presenza che ha permesso, ormai quattro anni or sono, una felice risoluzione dell’annosa vertenza relativa agli alloggi ex Sicel. (Foto)

Sul piano dell’attività politica ed amministrativa è stata anche l’occasione di ricordare gli obiettivi che in questi anni sono stati raggiunti a beneficio delle comunità residenti a Città Giardino e Isola Verde: risultati che mai prima d’ora, in oltre quarant’anni, erano stati realizzati in un quartiere per lungo tempo colpevolmente dimenticato ma che l’amministrazione Lodispoto ha tenuto nella debita considerazione, restituendo dignità ad una zona sottoposta fino al 2018 ad una progressiva decadenza. Una rinascita partita dalle cose semplici come asfaltare le strade, provvedere ad una nuova segnaletica e curare maggiormente l’arredo urbano realizzando aree attrezzate per i bambini ma che ha riguardato anche grandi opere strategiche come la realizzazione del Polo d’Infanzia, struttura d’avanguardia destinata a cambiare radicalmente il volto del quartiere.

Sono i frutti di una politica fatta tra la gente e per la gente, come è stato ricordato negli interventi dei candidati consiglieri Francesca Santobuono, Elena Muoio, Salvatore Piazzolla e del sindaco Bernardo Lodispoto, che ha chiesto un forte consenso per un pieno mandato in occasione dell’ormai imminente voto per le Comunali del 14 e 15 maggio. Il sindaco ha anche colto l’occasione per anticipare quali saranno i prossimi obiettivi da realizzare a beneficio del quartiere e dell’intera comunità: l’istituzione di un servizio scuolabus, la realizzazione di una circolare che copra l’intero tessuto urbano, la realizzazione di una palestra che andrà a completare il Centro di Riabilitazione Motoria “Padre Pio” che verrà dislocato nelle sale dell’omonima parrocchia, la costruzione di un Ospedale di Comunità, di una Casa della Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale che a breve rivoluzioneranno l’assetto socio-sanitario ed assistenziale.

Progetti, programmi e idee che possono essere realizzati in forza di una grande coesione che caratterizza la Lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 e che puntano su un larghissimo consenso popolare perché CONTINUARE È POSSIBILE.

Venerdì 12 maggio, ultimo giorno di campagna elettorale, la Lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 terrà un comizio in Piazzale Padre Pio alle 20.30 per chiudere in Zona Armellina alle 21.30.

Comunicato Stampa MARGHERITA MIGLIORE 2.0