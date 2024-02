Congresso Forza Italia BAT: Marcello Lanotte nuovo coordinatore provinciale

BARLETTA - Il congresso di Forza Italia, svoltosi oggi presso il ristorante “Il Brigantino” a Barletta, ha segnato l’elezione di Marcello Lanotte come nuovo coordinatore provinciale per la provincia di Barletta Andria Trani. L’incontro ha raccolto una notevole partecipazione di membri e simpatizzanti, evidenziando un forte spirito di coesione all’interno del partito.

L’evento è stato sottolineato dalle parole del commissario regionale di Forza Italia, l’On. Mauro D’Attis, che ha descritto la giornata come “un esempio di grande democrazia partecipativa”. D’Attis ha rivolto un messaggio di congratulazioni a Lanotte, evidenziando l’importanza dell’impegno collettivo verso gli ideali e i valori che hanno sempre caratterizzato il partito, ispirati alla leadership di Silvio Berlusconi. Inoltre, D’Attis ha reso omaggio a personalità di spicco quali il vice commissario regionale vicario, il Sen. Dario Damiani, e Giacomo Triglione, riconoscendone l’essenziale contributo al successo dell’evento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al segretario nazionale Antonio Tajani, per il suo impegno costante nel preservare e rafforzare i legami con le realtà territoriali del partito.

L’elezione di Lanotte rappresenta “un momento di rinnovamento e di focalizzazione sul futuro per Forza Italia nella BAT”, con il neo-coordinatore che ha evidenziato “la prontezza del partito a prendere le redini del governo locale, sostenendo i valori liberali e popolari che ne costituiscono la fondazione”. Lanotte ha ringraziato D’Attis per il suo sostegno e per aver contribuito a delineare una visione unitaria per il partito, ribadendo il ruolo centrale che Forza Italia intende mantenere nel panorama politico della provincia.

Questo passaggio di testimone avviene in un momento cruciale per Forza Italia, impegnata a rafforzare la sua presenza e la sua voce sia sul territorio regionale che nazionale. L’elezione di Lanotte “mira a rinvigorire l’approccio del partito alle sfide locali, puntando su un governo del territorio attento e rispondente alle aspettative dei cittadini”, in linea con gli ampi obiettivi del partito.

GAETANO DALOISO