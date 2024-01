Di Bari, Ciliento, Tarantino, Brandi e Di Gennaro, messaggio comune: “La priorità è la questione morale”

TRINITAPOLI - “Politica e Legalità” è il tema di un incontro organizzato da M5S (Movimento 5 Stelle) e PD (Partito Democratico) regionale a Trinitapoli sabato 3 febbraio 2024, alle ore 19, presso l’Auditorium dell’Assunta, a cui interverrà l’ex senatore Sandro Ruotolo, giornalista e componente della segreteria nazionale del PD. (Leggi)

Ad introdurre il relatore, dopo i saluti istituzionali, saranno Grazia Di Bari, consigliera regionale del M5S con delega alla Cultura, componente della commissione studio e legalità, e Debora Ciliento, consigliera regionale del PD, vicepresidente della commissione studio e legalità.

“Sandro Ruotolo - afferma Grazia Di Bari - con il suo vissuto incentrato sulla lotta per la legalità, deve essere un esempio per tutti noi. Incontri come questo sono importanti per riavvicinare i cittadini alla politica e far sì che diventino parte attiva di quel cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno. Solo lavorando sulla cultura potremo riaffermare il valore della legalità. L’impegno delle istituzioni deve essere massimo per raggiungere l’obiettivo”.

Per Debora Ciliento, “il degrado dell’etica politica e della trasparenza amministrativa rischia di consolidare l’idea che la mala politica è un sistema ineludibile... Noi vogliamo lanciare un messaggio diverso di legalità, trasparenza e buona politica che ridia speranza e fiducia ai cittadini”.

“Abbiamo fortemente voluto questo incontro pubblico, su politica e legalità con Sandro Ruotolo - dichiara Anna Maria Tarantino, consigliere comunale uscente e presidente commissione di garanzia PD BAT - dopo lo scioglimento del consiglio comunale per accertate infiltrazioni mafiose, per offrire alla città di Trinitapoli la visione nitida con cui noi del PD affronteremo la prossima campagna elettorale. Siamo consapevoli della responsabilità sociale e politica che abbiamo, anche perché non possiamo delegare questa battaglia solo alle forze di polizia, alla magistratura e alla prefettura. Loro continuano a fare la loro parte egregiamente ma per riportare la buona politica serve determinazione per incidere un cambiamento netto dal recente passato. E ce la faremo”.

“Era doveroso - spiega l’ex sindaco Giuseppe Brandi - riflettere e creare un cantiere in cui PD e M5S fissassero dei punti comuni per creare l’alternativa alla destra e soprattutto creassero le condizioni affinché anche le altre forze politiche ed i movimenti civici e sociali convergessero nella realizzazione del progetto”.

“L’assemblea con Sandro Ruotolo - prosegue Brandi - è l’inizio per collegare la comunità ai politici e fissare le idee da realizzare con la partecipazione dei cittadini. La priorità è la questione morale dalla quale bisogna ripartire per consolidare il lavoro svolto in consiglio comunale da alcuni consiglieri dell’opposizione e soprattutto che detto lavoro non venga vanificato. L’amministrazione comunale deve ritornare alla normalità e le funzioni degli amministratori devono garantire l’imparzialità ed il buon andamento amministrativo. In questo momento particolare di crisi morale ed in prossimità delle elezioni occorre una selezione dei candidati e puntare - sottolinea - su coloro che intendono la politica come servizio e che non abbiano alcun collegamento con gruppi di pressione né siano coinvolti in intrecci tra affari e politica”.

“È stata una ferita profonda per Trinitapoli - stigmatizza Ruggero di Gennaro, l’ultimo sindaco del PD (Partito Democratico) (2006-2011) - lo scioglimento per mafia. Occorre venirne fuori, ricostruire le fondamenta democratiche promuovendo un ambiente in cui trionfa la legalità. È necessario che la comunità ne parli e acquisisca consapevolezza della gravità della situazione venutasi a creare. Se c’è una malattia non conviene tacere o sottovalutarla, ma trovare la cura. Voltiamo pagina e pensiamo al futuro, sì, ma prima è necessario capire problemi e responsabilità per trovare le giuste soluzioni. L’incontro con Sandro Ruotolo va in questa direzione: la rigenerazione politica e il ristabilimento della legalità sono essenziali per ricostruire una comunità colpita da un arretramento culturale, sociale ed economico sotto gli occhi di tutti”.

“Voglio ringraziare - conclude di Gennaro - chi ha organizzato questo incontro, prima fra tutti Anna Maria Tarantino, e augurarmi che il prossimo sindaco possa alimentare un impegno concreto delle istituzioni e della comunità locale per garantire trasparenza, giustizia e partecipazione civica attraverso un approccio collaborativo e una leadership integra”.

GAETANO SAMELE