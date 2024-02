Trinitapoli, Giustino Tedesco nuovo commissario di Fratelli d’Italia

TRINITAPOLI - Fratelli d’Italia (FdI) si avvia verso un significativo rinnovamento, in vista delle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Dopo sei anni di impegno alla guida del partito a livello locale, Emanuele Losapio, ex sindaco della città, lascia il ruolo di commissario. Questo passaggio di testimone avviene in un momento cruciale per il partito, che si prepara a rafforzare la sua presenza sul territorio.

Francesco Ventola, neo-eletto coordinatore provinciale di FdI, ha intrapreso passi concreti verso il rinnovamento, nominando l’ingegnere Giustino Tedesco come nuovo commissario di Trinitapoli. Questa decisione è stata accompagnata da parole di ringraziamento e stima per il lavoro svolto da Losapio: «Ringrazio Emanuele Losapio per quanto fatto sin qui. Con Emanuele, che resterà all’interno del direttivo, e la base degli iscritti di Trinitapoli abbiamo concordato il percorso per rinnovare gli organi a livello locale».

Ventola ha espresso fiducia nelle capacità di Tedesco, sottolineando le sue qualità umane e l’esperienza politica e amministrativa maturata in questi anni: «Auguro a Giustino Tedesco, uomo d’esperienza dal punto di vista politico e di grandi qualità umane, di continuare nel solco dell’unità e di trovare quelle sinergie utili per riuscire a far bene nei prossimi appuntamenti elettorali che ci attendono».

Nel corso dello stesso incontro, sono state annunciate ulteriori nomine che arricchiranno il coordinamento FdI a livello provinciale, tra cui quella di Marta Patruno. Ventola ha delineato la crescita del direttivo provinciale, evidenziando l’importanza di un team coeso e rappresentativo: «Oltre ai nove eletti nel congresso del 27 gennaio, ci saranno altri cinque di mia nomina che entreranno a far parte del direttivo provinciale».

Con un riferimento critico agli eventi del 2022, Ventola ha ribadito l’impegno del partito a voltare pagina: «Non abbiamo mai condiviso quanto accaduto nel 2022; siamo pronti a scrivere una nuova pagina con i nostri uomini più forti e con proposte concrete per il rilancio del territorio».

Questi cambiamenti segnano l’inizio di una nuova fase per Fratelli d’Italia a Trinitapoli, con una leadership rinnovata e l’obiettivo di rafforzare l’impegno politico e sociale del partito in vista delle imminenti sfide elettorali. Con un mix di esperienza e nuove energie, FdI si propone come un punto di riferimento solido e affidabile per i cittadini, pronto ad affrontare con determinazione le prossime elezioni amministrative.

GAETANO DALOISO