Elezioni provinciali: San Ferdinando di Puglia elegge il consigliere Fabio Capacchione

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il consigliere comunale sanferdinandese Fabio Capacchione torna a sedere anche tra i banchi del Consiglio provinciale. Ieri, al termine della consultazione di secondo livello, è risultato eletto con 6.523 voti ponderati nella lista “Per la BAT”. (Leggi)

«Riprendo con entusiasmo l’impegno provinciale in rappresentanza dell’intero territorio della BAT - ha commentato Capacchione -. Ringrazio tutta la maggioranza comunale di San Ferdinando di Puglia, che ha dato ulteriore prova di determinazione e compattezza, sostenendo con lealtà la mia candidatura. Ancora una volta, il nostro gruppo è risultato determinante per la mia elezione come già accaduto a dicembre per la conferma del presidente Bernardo Lodispoto».

Comunicato Stampa