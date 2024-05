Partito Democratico e Movimento 5 Stelle convergono su Anna Maria Tarantino. Nasce il #CampoGiusto

TRINITAPOLI - Il neo commissario del circolo del Partito Democratico di Trinitapoli, Franco Cuna, a nome del PD Puglia, ha ufficializzato, con un comunicato stampa, la candidatura a sindaco di Anna Maria Tarantino, su cui s’era registrata la convergenza di un’assemblea molto partecipata del circolo locale. “Siamo certi - si legge - di aver individuato nella consigliera comunale uscente le esperienze e le competenze per un cambiamento politico alternativo alla destra, responsabile dello scioglimento del consiglio comunale per accertate infiltrazioni mafiose.”

“La candidatura di Anna Maria Tarantino - prosegue la nota - ha raccolto anche l’approvazione provinciale e regionale delle segreterie del PD e ci vede unitariamente impegnati nel coinvolgimento di tutte le energie disponibili nel centrosinistra, partiti, movimenti civici e associazioni, con ampia apertura al dialogo programmatico, nell’esclusivo interesse del bene della comunità trinitapolese.” Infine, viene sottolineato che “tutto questo si è reso possibile grazie al senso di responsabilità mostrato in questa fase dal segretario uscente Donato Piccinino, al quale va un doveroso ringraziamento anche per aver dimostrato una lungimirante e generosa disponibilità mettendosi a disposizione dell’unità del partito.”

Intanto, gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Trinitapoli hanno comunicato la decisione “ufficiale” di unirsi al sostegno della candidatura unitaria di Anna Maria Tarantino del PD per la costruzione del #CampoGiusto. “Questa decisione - si legge in un comunicato a firma di Domenico Bataglino - nasce da una condivisione profonda della linea politica espressa fino a questo momento e interpretata dal nostro referente Pasquale Lamacchia, marcando costantemente la nostra posizione di ferma opposizione alle politiche del centrodestra che ha danneggiato la nostra comunità.”

“Trinitapoli - prosegue la nota - si trova ad affrontare sfide critiche: la corruzione e le infiltrazioni mafiose che hanno portato allo scioglimento del nostro consiglio comunale, lasciando ferite profonde nel tessuto sociale e politico. Ma oggi, con questo nuovo capitolo, dimostriamo la maturità e l’unità della nuova classe politica trinitapolese di centro-sinistra. Questa unione è la nostra risposta, un simbolo di speranza e di rinnovamento. È il momento di agire insieme, di fare sintesi delle nostre forze per il bene del paese.” Infine, Battaglino conclude con un appello: “Avanti uniti contro le mafie e la corruzione, per costruire una comunità dove tutti, soprattutto gli ultimi, hanno voce e contano davvero. Uniamoci per un futuro di legalità, trasparenza e progresso, perché la nostra città ha bisogno di un ‘cambiamento’ per tornare a brillare.”

GAETANO SAMELE