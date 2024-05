Forza Italia resta il “partito del fare”. Su palazzetto dello sport e magazzino Nervi “voto favorevole nell’interesse del paese, dopo un’attenta valutazione”

MARGHERITA DI SAVOIA - Che mestizia constatare che dietro giovani uomini che si affacciano alla politica ci sia ancora un modo obsoleto e alquanto provinciale di fare politica! Osserviamo che un rappresentante di partito si sia trasformato in portavoce di una setta che con i suoi padroni e i suoi seguaci, da un mese a questa parte, non fa altro che ripetere come un mantra “Forza Italia sta con Lodispoto, Forza Italia sta con Lodispoto, Forza Italia sta con Lodispoto”.

La politica del j’accuse è sempre un’arma a doppio taglio. Inoltre, in giurisprudenza chi fa un’affermazione deve soddisfare l’onere della prova: ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. I cittadini, tuttavia, hanno capacità di discernere il comportamento di chi abbandona l’aula e quello di chi resta ad accertare l’utilità di finanziamenti e ad accertarne e verificare, in corso d’opera il giusto utilizzo. Forza Italia, in linea con l’azione di governo, è sempre stata il partito del fare. In consiglio comunale, i consiglieri di Forza Italia, con interventi tecnici, competenti e propositivi (il tutto documentato), valutano le prospettive di utilizzo dei finanziamenti volti alla crescita del paese. Vigilano l’iter dei lavori, interrogano sindaco e assessori sull’effettività di azioni di intervento. Le azioni propositive dei consiglieri di Forza Italia sono mirate alle reali situazioni del paese e non sono il frutto di mozioni copia e incolla che lo stesso Governo ha bocciato.

Entrando nel merito della questione, nell’ultimo consiglio Forza Italia ha votato favorevolmente all’approvazione della richiesta di contributo al credito sportivo con un muto agevolato per l’intervento di realizzazione di un palazzetto dello sport adiacente al tensostatico. Il progetto è cofinanziato dal comune per un milione di euro e 2,5 milioni di euro vengono concessi dal credito sportivo con un mutuo a tasso agevolato in 10 anni. Questa proposta, la lista “Forza Margherita” l’aveva avanzata e supportata già nella scorsa campagna elettorale (in allegato il punto 2 all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, leggi). La votazione favorevole del punto 3 all’ordine del giorno del Consiglio Comunale (in allegato, leggi) prevede uno schema di accordo tra Regione e comune sul finanziamento di oltre 3 milioni di euro per recupero e ristrutturazione del magazzino Nervi.

Le azioni dei consiglieri di Forza Italia continuano il filo logico e progettuale di quanto affermato nella passata competizione elettorale per l’interesse di tutta la comunità e non di una sparuta parte.

Forse è la coerenza della linea che spaventa i rappresentanti delle terre di mezzo, il rappresentante del partito delle opportunità (in consiglio regionale Azione bacchetta Emiliano ma non vota la sfiducia, in Basilicata appoggia il centrodestra, in Sardegna alleata di Rifondazione, ecc…). È chiaro che la mancanza di un obiettivo prospettico porti tali rappresentanti a portare avanti quella politica provinciale da marciapiede, che ha come unico scopo la battaglia personale contro i singoli individui.

Forza Italia intende precisare che non risponderà oltre ad inutili e sterili botta e risposta a seguire.

ANNA AMOROSINI (Segretario cittadino di Forza Italia Margherita di Savoia)