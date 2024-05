Il Partito Democratico di Margherita di Savoia punta sui giovani: nasce il progetto “In Formazione Politica”

MARGHERITA DI SAVOIA - Dal momento del suo insediamento, il Segretario cittadino del Partito Democratico, Rino Laruccia, ha scelto di investire sui giovani. In un periodo in cui, per vari motivi, i ragazzi si allontanano dalla politica, dall’attivismo e soprattutto dal voto, Laruccia vede come unica via per creare una nuova classe dirigente quella di coinvolgere le nuove generazioni nella vita politica, civica e sociale.

Nasce così a marzo 2024, presso la sede del PD, il progetto “In Formazione Politica”, già operativo dall’aprile scorso presso la sezione di Via Galeotta n. 3. Si tratta di vere e proprie lezioni, assolutamente gratuite, a cui hanno già aderito una decina di giovani. La parte organizzativa e politica è coordinata dal componente della Segreteria Giuseppe Delvecchio, mentre la parte culturale e storico-politica è curata dal Prof. Carlo Tavani. A loro vanno i ringraziamenti per la dedizione e la cura con cui seguono i ragazzi attraverso questi incontri periodici, caratterizzati da piacevoli momenti di discussione.

Le prospettive iniziali sono sicuramente promettenti: tutti i partecipanti sono entusiasti delle attenzioni ricevute e vivono questi momenti con grande partecipazione. Questo entusiasmo stimola a lavorare ulteriormente su questo format e ad ampliare la partecipazione dei giovani. È importante sottolineare che non viene richiesta nessuna contropartita economica né alcun obbligo di tesseramento o di orientamento politico.

Si invitano tutte le forze politiche ad investire il massimo degli sforzi in questo tipo di iniziative ed evitare bagarre politiche che servono solo a creare confusione e ad allontanare i giovani dalla politica.

PARTITO DEMOCRATICO Margherita di Savoia