Ai consiglieri comunali Lucia Masciulli e Vincenzo Gallo le deleghe all’Agricoltura e alla Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica

CANOSA DI PUGLIA - Il Sindaco di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio, ha proceduto alla formalizzazione del conferimento della delega all’Agricoltura al consigliere comunale Lucia Masciulli e della delega alla Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica al consigliere comunale Vincenzo Gallo.

«L’attenzione al mondo agricolo deve essere costante - afferma la consigliera Masciulli - ed è questo un impegno che abbiamo preso in campagna elettorale. L’agricoltura è un settore portante del nostro territorio, della nostra economia e merita la dovuta attenzione da parte delle istituzioni pubbliche. Il Comune poco può fare in termini di politiche agricole, ma deve accompagnare gli agricoltori nel dialogo verso gli enti che, invece, sulle politiche agricole hanno potere, ossia la Regione e le istituzioni europee.

Ringrazio il Sindaco Vito Malcangio per questo incarico che mi sta permettendo e successivamente permetterà di contribuire in maniera fattiva alla risoluzione delle problematiche degli agricoltori. Già durante la campagna elettorale, nei vari incontri con gli agricoltori, era emersa la necessità di un confronto costante con il mondo agricolo. Costante impegno, al contempo - conclude Masciulli - sarà rivolto anche alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti del nostro territorio, come la percoca e l’olio extravergine di oliva».

«La digitalizzazione e l’innovazione tecnologica - afferma il consigliere Vincenzo Gallo - mirano non solo a semplificare e migliorare i servizi dedicati al cittadino, ma ad innescare un vero e proprio cambiamento strutturale dell’intera città. Nell’ambito dei servizi al cittadino, verranno attivati nei prossimi mesi degli “sportelli digitali”, disponibili sul sito del Comune di Canosa di Puglia, grazie ai quali ogni cittadino potrà richiedere in totale autonomia certificati e documenti senza doversi recare presso gli uffici comunali.

L’innovazione tecnologica non si limita alla sola pubblica amministrazione, ma si estende a tutto il territorio cittadino. Da alcune settimane, infatti, si è concluso il cablaggio in fibra ottica, dotando l’intera città di una connessione internet ad altissima velocità per cittadini, scuole, attività commerciali, aziende, zone industriali e alla borgata di Loconia. Sin dall’insediamento di questa amministrazione - conclude il consigliere Vincenzo Gallo - seguo con attenzione e dedizione questi e altri progetti e desidero ringraziare il Sindaco Vito Malcangio per la delega conferitami».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia