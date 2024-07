Varata la nuova Giunta che affiancherà il sindaco Francesco Bonito nell’Amministrazione della città e del territorio di Cerignola

CERIGNOLA - Due i nuovi ingressi nella squadra di governo: Luciano Giannotti, già consigliere comunale della Lista Bonito Sindaco, e Cecilia Belpiede, tecnico indicato da Senso Civico.

D’accordo con la maggioranza, il sindaco Francesco Bonito ha proceduto anche all’istituzione dell’assessorato all’Ambiente e dell’assessorato all’Urbanistica ed Edilizia privata, nonché alla riorganizzazione ed armonizzazione complessiva delle deleghe assessorili.

La nuova Giunta del Comune di Cerignola è così composta:

- Maria Dibisceglia (vice sindaca) - Assessorato alle Politiche sociali e al Personale. Deleghe: Welfare, Politiche della Cultura, Politiche di benessere e inclusione sociale, Contrasto alla povertà e alle fragilità, Politiche abitative, Piano sociale di zona e Coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale di Cerignola, Pari opportunità, Politiche educative, Diritto allo studio - Politiche del Personale.

- Cecilia Belpiede - Assessorato allo Sviluppo economico e alle Attività produttive. Deleghe: Sviluppo economico, Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura e Promozione Agroindustriale, Fiere e Mercati, Formazione e Politiche attive del lavoro.

- Teresa Cicolella - Assessorato alla Sicurezza. Deleghe: Turismo, Grandi eventi, Sport, Politiche giovanili, Impiantistica sportiva, Partecipazione - Sicurezza e Polizia locale, Legalità democratica, Lotta alle mafie e al caporalato, Trasparenza, Protezione civile, Toponomastica, Mobilità, Trasporti, Viabilità, Smart City, Servizi informatici e Digitalizzazione.

- Domenico D’Agnelli - Assessorato all’Ambiente e alle Relazioni istituzionali. Deleghe: Ambiente e Verde, Ciclo dei rifiuti, Transizione ecologica, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Decoro urbano e pulizia della città, Educazione ambientale, Sviluppo e recupero delle Periferie - Raccordo con gli altri Enti locali e Relazioni istituzionali.

- Pietro Gianfriddo - Assessorato all’Urbanistica. Deleghe: Bilancio, Tributi, Attuazione del programma, Fondi UE, Cabina di regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

- Luciano Giannotti - Assessorato all’Urbanistica. Deleghe: Urbanistica, Edilizia privata.

- Michele Lasalvia - Assessorato ai Lavori pubblici e al Patrimonio. Deleghe: Lavori pubblici, Infrastrutture, Sviluppo e Rigenerazione urbana, Manutenzioni, Manutenzione stradale, Servizi cimiteriali - Patrimonio - Tutela e difesa degli animali.

Il sindaco Francesco Bonito ha avocato a sé la delega relativa all’Ufficio Energia.

“L’operazione di rigenerazione politica giunge all’esito di un approfondito confronto con le forze politiche, i movimenti e le liste che compongono la maggioranza, focalizzato sull’esame delle attività fin qui svolte e dei risultati ottenuti, nonché degli obiettivi da raggiungere nella seconda parte della consiliatura”, il commento del sindaco Francesco Bonito.

“L’obiettivo condiviso è proseguire con una maggiore coesione tra l’Amministrazione, la maggioranza in Consiglio comunale e gli attori sociali, perché abbiamo bisogno di serenità e concordia per procedere speditamente alla conclusione dei tanti progetti e programmi avviati, come per attivarne altri ed altrettanto ambiziosi.

Confido che, esaurita la fase di necessario assestamento, Giunta e maggioranza rafforzino lo spirito di collaborazione ad esclusivo vantaggio di Cerignola e dei cerignolani”.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola