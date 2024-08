Al via a Margherita di Savoia la campagna di mobilitazione contro l’autonomia differenziata. Inizio raccolta firme sabato 3 agosto in piazza Libertà

MARGHERITA DI SAVOIA - Ieri, presso la sede della CGIL locale, si è tenuto un incontro che ha riunito rappresentanti di varie forze politiche, sindacati e associazioni civiche. Obiettivo: discutere e organizzare una campagna di mobilitazione contro la Legge 86/2024, che regola l’autonomia differenziata delle regioni.

All’incontro hanno partecipato esponenti del Partito Democratico, di UNITRE, dell’ANPI e di Sinistra Italiana, che “in premessa, hanno convenuto di dare avvio all’organizzazione della mobilitazione, lasciandola aperta al contributo di tutte le forze che si vogliano impegnare con spirito unitario in questa straordinaria battaglia per un’Italia unita e solidale, contro l’attacco all’impianto costituzionale del nostro Paese”.

I presenti hanno convenuto sulla necessità di istituire punti di raccolta unitari con tutte le rappresentanze della città che si ritroveranno in questo comune impegno. Per assicurare una gestione efficace delle attività, è stato istituito un comitato operativo composto da: Anna Maria Dicorato (CGIL), Rino Laruccia, Antonella Cusmai, Giuseppe Delvecchio (PD), Luca Carulli, Rino Riefoli (ANPI), Antonio Amedeo Di Domenico (UNITRE), Franco Carulli (Sinistra Italiana) e Carlo Tavani (Gruppo Culturale PD).

La campagna di raccolta firme prenderà il via sabato 3 agosto alle ore 19 in piazza Libertà. Questo sforzo riflette il coinvolgimento attivo e l’impegno civico di Margherita di Savoia in questioni di rilevanza nazionale, puntando a rafforzare i valori di unità e solidarietà tra i cittadini.

Redazione CorriereOfanto.it