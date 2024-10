Il rammarico del Partito Democratico per la fine dell’amministrazione Camporeale: “Un dato non positivo per la comunità”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il Partito Democratico esprime il proprio rammarico per la fine dell’amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia, guidata da Arianna Camporeale.

La caduta di un sindaco, con conseguente venir meno di una guida che rappresenti l’espressione della volontà popolare, non è mai una buona notizia. L’arrivo di un commissario prefettizio comporta un indirizzo di gestione della cosa pubblica improntato all’ordinaria amministrazione e questo, soprattutto in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale, non può essere un dato positivo per la comunità cittadina.

Auguriamo un buon lavoro al commissario, il dottor Sergio Mazzia, certi che saprà svolgere il suo compito in modo egregio, in attesa del ripristino della volontà e rappresentanza popolare.

LORENZO MARCHIO ROSSI (Segretario PD BAT), FRANCO RUTA (Commissario PD San Ferdinando di Puglia)