De Angelis aderisce alla Lega: il consigliere comunale entra a far parte del partito di Salvini

TRINITAPOLI - A Trinitapoli il gruppo consiliare della Lega si rafforza con l’adesione di Pietro De Angelis, consigliere comunale di maggioranza. L’annuncio è stato ufficializzato in un incontro a cui hanno partecipato l’assessore all’Ambiente e consigliere comunale Antonia Iodice, il segretario provinciale della Lega Ruggiero Grimaldi e il segretario regionale del partito, Sen. Roberto Marti.

Grimaldi ha espresso soddisfazione per l’adesione di De Angelis: “L’ingresso di Pietro, professionista stimato e riconosciuto, certifica anche la validità del lavoro che in questi mesi è stato svolto dall’assessore Iodice. Entrambi hanno saputo raccogliere un numero importante di preferenze nelle ultime elezioni amministrative, motivo per cui sono convinto che l’azione del nostro partito sarà ancor più incisiva, a fianco del sindaco Francesco di Feo, a tutela delle esigenze dei cittadini casalini e per una visione di sviluppo della città.”

“Contento della scelta fatta - ha dichiarato Pietro De Angelis -, perché maturata con convinzione nel corso di questi mesi. Con l’assessore Iodice è in atto una collaborazione istituzionale sin dall’inizio della consiliatura, che ora non potrà che rafforzarsi. La Lega - ha aggiunto De Angelis - è un partito da anni al Governo e ben radicato sull’intero territorio nazionale, che vanta importanti ministri ed esponenti istituzionali, i quali sapranno sicuramente accogliere tutte le istanze che saranno portate alla loro attenzione.”

Anche il Sen. Roberto Marti, segretario regionale della Lega e presidente della VII Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali), ha espresso soddisfazione per la scelta di De Angelis, elogiando il consolidamento del partito nella provincia BAT e ritenendo che questo sviluppo possa portare ad una maggiore rappresentanza delle esigenze locali.

GAETANO DALOISO