Rizzi (SI): “Solidarietà al circolo cittadino di Sinistra Italiana e ai consiglieri di opposizione”

TRINITAPOLI - «Quanto sta avvenendo in questi giorni a Trinitapoli ha dell’inquietante. Trinitapoli è una città in mano ad una maggioranza e ad un sindaco che credono che la vittoria elettorale di qualche mese fa sia stato il lasciapassare per imporre scelte e comportamenti ad uso e consumo dei propri progetti politici.

Per questi signori, l’opposizione deve essere di facciata; altrimenti, deve ammutolire. L’ultimo consiglio comunale ne è stato un esempio, con un attacco senza precedenti ad Anna Maria Tarantino e agli altri consiglieri di opposizione, a cui va tutta la solidarietà mia e di tutto il partito che rappresento. È stato impedito loro di poter intervenire in maniera serena, essendo spesso interrotti in maniera pretestuosa da chi dovrebbe svolgere il ruolo di arbitro in consiglio comunale, la Presidente del Consiglio comunale, e non di giocatore della squadra del sindaco.

Che molti giochino ad avvelenare i pozzi creando un clima di intimidazione lo si nota anche dagli attacchi sui social ai nostri esponenti politici, con ingiurie e attacchi personali vergognosi, fatti da profili falsi che denotano anche profonda vigliaccheria.

A chi pensa che scatenare un clima di intimidazione possa servire a chiudere la bocca a chi la pensa in maniera diversa dalla sua, voglio solo dire che ha sbagliato di grosso, perché noi - e la nostra storia politica lo dimostra ampiamente - siamo sempre stati in prima linea in tante lotte e di certo non abbiamo mai consentito a nessuno di imporci cosa dire e fare, visto che non siamo nel ventennio.»

MICHELE RIZZI (Segretario provinciale Sinistra Italiana) - (Foto: Facebook, Michele Rizzi)