Riorganizzazione post Iannella: Cicinato entra in consiglio comunale, Di Leo nominato assessore esterno a lavori pubblici e urbanistica

TRINITAPOLI - A seguito delle dimissioni di Maria Iannella da consigliere comunale e da assessore, per la sua incandidabilità decisa dalla Corte di Cassazione (leggi, ndr), il Consiglio comunale di Trinitapoli, nell’ultima seduta, ha provveduto, in surroga della stessa, a nominare consigliere comunale Gioacchino Cicinato, primo dei non eletti nella lista “Resilienza Trinitapolese” alle amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Inoltre, il sindaco Francesco di Feo ha nominato l’ingegnere Luigi Di Leo assessore esterno, con le seguenti deleghe: urbanistica, lavori pubblici, PNRR, edilizia residenziale pubblica, patrimonio, transizione digitale.

Di Leo si era candidato, senza essere eletto, nella lista “Resilienza Trinitapolese” con Francesco di Feo candidato sindaco. Venuta a mancare la presenza di Maria Iannella in giunta, il primo cittadino ha deciso di integrare il decreto di nomina dell’esecutivo del 18 giugno 2024, procedendo alla nomina degli assessori con contestuale conferimento delle deleghe.

La nuova Giunta comunale risulta così composta:

• Francesco di Feo: sindaco; che riserva a sé le seguenti materie non oggetto di delega assessorile: sicurezza, legalità e personale.

• Cosimo Damiano Muoio: vice sindaco; manutenzioni, arredo urbano, polizia locale, protezione civile, viabilità urbana e rurale.

• Antonia Iodice: verde pubblico, ambiente e natura, servizi cimiteriali, servizi ecologici, prevenzione del randagismo.

• Maria Rosaria Capodivento: servizi sociali, sanità, bilancio, politiche giovanili, politiche comunitarie, pari opportunità, accesso ai servizi pubblici e alla persona.

• Giovanni Landriscina: attività produttive, commercio, eventi e spettacolo, agricoltura, sport, turismo, pubblica istruzione e cultura.

• Luigi Di Leo: urbanistica, lavori pubblici, PNRR, edilizia residenziale pubblica, patrimonio, transizione digitale.

