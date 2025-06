“San Ferdinando Migliora” interroga il sindaco Lamacchia su tributi e digitalizzazione, dopo l’allarme sul bilancio comunale

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - A seguito della recente analisi del bilancio comunale diffusa dal sindaco Michele Lamacchia - che ha evidenziato una situazione finanziaria complessa, caratterizzata da entrate incerte, rendicontazioni non completate e spese anticipate in attesa di copertura - i consiglieri comunali Antonio Acquaviva (capogruppo) e Angela Camporeale, del gruppo di opposizione San Ferdinando Migliora, hanno protocollato un’interpellanza per chiedere chiarimenti e interventi urgenti in materia di tributi e digitalizzazione.

Il documento, presentato ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale, pone l’attenzione sulle criticità legate al recupero dei tributi comunali - in particolare TARI e IMU - che costituiscono la principale fonte di entrate per l’Ente. Le incertezze relative all’effettiva riscossione, aggravate da un sistema informativo immobiliare e anagrafico non pienamente efficiente e disallineato, rendono difficoltosa l’attività di accertamento e generano disagi per i cittadini, spesso destinatari di richieste di pagamento errate.

Acquaviva e Camporeale evidenziano come l’assenza di interoperabilità tra le banche dati catastali e anagrafiche comprometta anche il censimento degli immobili non rilevati, alimentando fenomeni di evasione ed elusione fiscale che gravano ulteriormente sul bilancio comunale.

Inoltre, l’interpellanza richiama l’opportunità offerta dall’Avviso Pubblico emanato dal Dipartimento per la trasformazione digitale, nell’ambito del PNRR, che consente agli enti locali di accedere a fondi per migliorare la digitalizzazione e l’interoperabilità dei dati immobiliari tramite la piattaforma nazionale Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU). I consiglieri chiedono se l’amministrazione comunale intenda partecipare al bando in scadenza nelle due finestre del 15 luglio e del 15 settembre 2025, così da poter beneficiare delle risorse disponibili.

In conclusione, l’opposizione invita il sindaco a chiarire quali misure operative e strumenti intenda adottare per rendere più efficiente la gestione dei tributi, ridurre il margine di errore, migliorare l’attività di riscossione e garantire maggiore trasparenza e responsabilità amministrativa nei confronti dei cittadini.

Con questa iniziativa, San Ferdinando Migliora ribadisce il proprio impegno a vigilare sull’andamento della gestione comunale, mantenendo un approccio costruttivo orientato alla crescita e al benessere dell’intera comunità.

LUCIA DARGENIO