Fratelli d’Italia: “PUG, disastro annunciato. Una débâcle tecnica e politica per Lodispoto e la sua amministrazione”

MARGHERITA DI SAVOIA - Continua a piovere, e dopo gli incendi e gli allagamenti, a bagnare gli entusiasmi del Sindaco di Margherita di Savoia è la doccia gelata arrivata direttamente dalla Regione Puglia: una sonora bocciatura del Piano Urbanistico Generale (PUG) che, secondo l’enfasi manifestata dal Sindaco, nonché dalla sua amministrazione, avrebbe dovuto rappresentare il cuore della pianificazione futura del territorio.

Invece, secondo il giudizio impietoso espresso dalla Regione Puglia in sede di controllo (leggi, ndr), il PUG è risultato essere un disastro annunciato: cementificazione senza servizi, tutela ambientale evanescente, dati demografici poco attendibili, assenza di partecipazione pubblica e una trasparenza che resta solo sulla carta.

Un PUG, pertanto, di natura esclusivamente autoreferenziale, con un approccio opaco, premiale verso pochi e punitivo verso altri: alcune aree sembrano premiate con concessioni urbanistiche fuori scala, mentre altre, prive delle giuste “sponde” politiche, vengono marginalizzate. Emblematico, in tal senso, è il caso del piano per il porto, fonte economica strategica per il rilancio turistico della città, tuttavia incluso nel PUG come se si trattasse di un “feudo personale”, in assenza del coinvolgimento degli operatori del settore nautico che da decenni animano l’economia legata al mare.

«Una sonora bocciatura del Piano Urbanistico Generale che avrebbe dovuto rappresentare il cuore della pianificazione futura del territorio.»

Un risultato che somiglia più a una débâcle tecnica e politica che a un passo avanti per la comunità. Dopo anni di attese e risorse pubbliche spese per consulenze e tecnici, Margherita di Savoia si ritrova con un pugno di mosche tra le mani: o meglio, senza PUG e con una città che arranca nella sua programmazione futura: territorio fuori controllo, incendi dolosi, allagamenti, turismo in netto calo, problemi nella gestione del settore rifiuti e pressione fiscale al massimo storico.

Se questa è la “visione di sviluppo”, forse qualcuno ha dimenticato di togliersi gli occhiali appannati. Alla luce di tutto ciò, Fratelli d’Italia rappresenta come l’Amministrazione Lodispoto appaia sempre più incapace di gestire l’ordinario, e ancor più il futuro urbanistico del territorio.

E allora sì, è forse giunto il momento di chiudere il sipario su questa amministrazione. Al Sindaco e all’amministrazione tutta rivolgiamo un invito schietto, ma con il dovuto garbo istituzionale: una firma, un saluto e, magari, un ombrello. Le dimissioni sarebbero il primo vero atto di responsabilità di questo mandato.

FRATELLI D’ITALIA (Segreteria di Margherita di Savoia)