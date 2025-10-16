Carla Distaso verso la candidatura alle regionali. FdI San Ferdinando: “Una voce competente per rappresentare il territorio e le sue sfide”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il circolo di Fratelli d’Italia di San Ferdinando di Puglia annuncia con soddisfazione la disponibilità dell’avvocata Carla Distaso ad una possibile candidatura alle prossime elezioni regionali.

Una decisione che - si legge nella nota del partito - nasce “da un senso di responsabilità politica e territoriale, non da ambizioni personali”, e che mira ad offrire al territorio una rappresentanza competente e radicata.

Carla Distaso, da anni punto di riferimento del partito a livello locale, vanta un percorso politico caratterizzato da coerenza, serietà e impegno costante per la comunità. Alla sua esperienza si uniscono una solida formazione giuridica, capacità amministrative maturate sul campo e una conoscenza diretta delle esigenze locali, maturata nel confronto quotidiano con cittadini e operatori economici.

Secondo Fratelli d’Italia, la Puglia vive oggi una fase in cui è indispensabile la presenza di figure capaci di dare voce alle istanze dei territori. Tra le priorità indicate figurano la gestione della crisi idrica, l’accesso ai fondi regionali ed europei, il sostegno alle imprese agricole e la tutela delle filiere produttive, temi che incidono direttamente sulla vita economica e sociale dell’area ofantina.

“Avere in Carla Distaso una figura pronta a rappresentare San Ferdinando di Puglia e l’intero territorio - sottolineano dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia - è un’opportunità che va accolta con consapevolezza e visione. La politica che ascolta nasce da chi conosce, vive e difende il territorio.”

Con questa candidatura, Fratelli d’Italia intende rafforzare la propria presenza nella BAT e offrire un contributo concreto alle sfide che attendono la regione nei prossimi anni.

