Antonella Cusmai: esperienza e impegno per una BAT più forte e una Puglia che guarda avanti

MARGHERITA DI SAVOIA - «Io sto con la BAT che si rinnova e con la Puglia che cresce». È questo lo slogan che accompagna la candidatura di Antonella Cusmai, dottore commercialista e revisore legale, specializzata in economia sanitaria, che ha deciso di mettere la propria esperienza e competenza al servizio della comunità candidandosi alle elezioni regionali nella circoscrizione BAT nelle liste del Partito Democratico, a sostegno di Antonio Decaro.

«Ho 52 anni, sono una donna della BAT e lavoro da anni nel settore dell’economia sanitaria - racconta Cusmai -. Ho deciso di candidarmi perché credo nella necessità di una politica che torni ad essere concreta, vicina alle persone e capace di restituire fiducia a chi si sente disilluso».

Una scelta chiara, quella di schierarsi al fianco di Antonio Decaro, motivata da una visione comune del modo di fare politica: «Condivido il suo approccio, il suo modo di unire competenza e visione, ascolto e realizzazione. È la politica che parte dalle persone, dalle proposte, e che concretizza le idee».

Tra i temi al centro del programma di Antonella Cusmai ci sono la sanità, il lavoro e i giovani, questioni che considera prioritarie per la Puglia e per la provincia di Barletta-Andria-Trani. «La sanità deve tornare a funzionare in modo capillare, garantendo servizi anche ai territori più piccoli. Per le imprese e per l’agricoltura, invece, occorre rendere più agevole l’accesso al credito, favorire il consolidamento del debito e potenziare gli strumenti di finanza agevolata. E non possiamo dimenticare l’ambiente e il mare, risorse da valorizzare con competenza e lungimiranza».

Particolare attenzione è rivolta ai giovani, tema che Antonella sente vicino anche come madre: «Ho una figlia di vent’anni e so bene quanto i ragazzi si sentano oggi disorientati e abbandonati. Hanno ragione! La politica deve tornare a metterli al centro, investendo seriamente nella formazione e collegandola in modo concreto alle esigenze del mercato del lavoro, per accompagnarli verso un’occupazione stabile e inclusiva».

Per Cusmai, la politica deve tornare ad essere «quella che nasce dalla strada, che ascolta e costruisce dal basso, che guarda al futuro con responsabilità senza illudere nessuno». Una politica fatta di serietà, dialogo e partecipazione.

«La BAT è un piccolo scrigno con dieci tesori di inestimabile valore - aggiunge Cusmai - ma questi territori devono essere messi in rete e valorizzati da persone competenti, capaci di leggere e utilizzare al meglio le risorse disponibili. È tempo di una provincia che si rinnovi, che investa sulle proprie potenzialità e sulla propria comunità».

Infine, un appello al voto: «Chi sceglie di non partecipare lascia decidere agli altri e rinuncia a contare. Partecipare significa contribuire al cambiamento, significa credere che la nostra BAT e la nostra Puglia possano davvero crescere insieme».

Io sto con la BAT che si rinnova e con la Puglia che cresce. E tu?

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Antonella Cusmai

