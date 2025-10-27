Carla Distaso ufficializza la candidatura alle elezioni regionali della Puglia con Fratelli d’Italia: “Insieme possiamo fare la differenza”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - È ufficiale la candidatura di Carla Antonia Distaso alle Elezioni Regionali della Puglia con Fratelli d’Italia, nella circoscrizione BAT, a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono.

Avvocato da trent’anni e imprenditrice agricola per tradizione familiare, Distaso ha scelto di mettere a disposizione della comunità la propria esperienza professionale e il profondo legame con il territorio. Nel video di presentazione diffuso sui suoi profili social sabato 25 ottobre, ha richiamato il valore delle radici e l’impegno a rappresentare la provincia con competenza, dedizione e concretezza.

«Amo profondamente la mia terra e credo che la BAT meriti una voce forte, capace di rappresentare i bisogni reali delle persone, delle famiglie e delle imprese», ha dichiarato Distaso.

Un impegno che si fonda su anni di servizio nelle istituzioni. Distaso è stata Presidente del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia e Assessore con deleghe alla Polizia Locale e sicurezza, Contenzioso, Servizi cimiteriali e Attività produttive. Incarichi che le hanno consentito di conoscere da vicino le esigenze del territorio, rafforzando la convinzione che il dialogo costante con cittadini e imprese sia essenziale per un’azione amministrativa efficace.

La passione per la politica l’accompagna sin dal debutto elettorale nel 1997, seguito da successive candidature nel 2017, 2022 e 2025, sempre nel solco dei valori del centrodestra e con una visione coerente di servizio alla comunità.

La candidatura nasce dalla convinzione che la Puglia possa diventare una regione più giusta, efficiente e vicina ai cittadini, grazie a politiche attente e una presenza istituzionale radicata sul territorio. «Insieme possiamo fare la differenza» è il messaggio che accompagna l’avvio di questo percorso politico, rivolto a chi crede nel cambiamento e nella forza delle idee condivise.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Carla Distaso