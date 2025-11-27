Elezioni regionali, De Santis (PD) ringrazia gli elettori di Trinitapoli e il circolo guidato da Angela Mastrapasqua

TRINITAPOLI - «Il risultato elettorale ottenuto a Trinitapoli dal Partito Democratico è il segno del ritrovato entusiasmo e senso di appartenenza al partito, per cui ringrazio gli amici e compagni del PD, a cominciare dalla neo segretaria di circolo di Trinitapoli, Angela Mastrapasqua. Con lei, dopo la gestione commissariale, il circolo è tornato a rappresentare un punto di riferimento per la comunità, un presidio di legalità, etica pubblica e un luogo di partecipazione attiva per il controllo della gestione amministrativa. (Leggi dati)

Un risultato ancor più importante, poiché raggiunto in una realtà dominata e governata dalla destra, che pure aveva i suoi candidati.

Un risultato che è merito dei cittadini di Trinitapoli, che voglio ringraziare pubblicamente per aver premiato con il loro voto il Partito Democratico e il suo nuovo gruppo dirigente.

Ora Trinitapoli deve riacquistare l'orgoglio della sua identità politica e culturale, contro le scelte scellerate della destra - non più tollerabili - a cui il PD deve reagire con una ferma opposizione, per rappresentare una chiara, decisa e credibile alternativa.

È il momento delle responsabilità, che però possiamo affrontare con un rinnovato entusiasmo e la fiducia in un nuovo corso di crescita e cambiamento».

DOMENICO DE SANTIS (Segretario Partito Democratico Puglia)