Regionali Puglia, Musciolà: «Forza Italia primo partito a Trinitapoli. Risultato di un gruppo coeso, un successo di tanti ma non di tutti»

TRINITAPOLI - Il risultato ottenuto dal centrodestra a Trinitapoli rappresenta un segnale importante per l’intera comunità, e non posso che esprimere soddisfazione per l’impegno e la determinazione che tutte le forze politiche della coalizione hanno messo in campo durante questa competizione regionale. (Leggi dati)

Tuttavia, è necessario ristabilire con serenità e chiarezza alcuni punti relativi al contributo di Forza Italia, affinché il racconto politico sia aderente alla realtà dei fatti e renda giustizia al lavoro svolto.

È corretto precisare, quindi, con rispetto verso tutti e soprattutto ad onor del vero, che, contrariamente a quanto affermato dalla Fabbrica del Futuro, secondo cui il risultato sarebbe il frutto di un’amministrazione comunale pienamente coesa, l’unico rappresentante del governo cittadino che si è realmente affiancato al lavoro della segreteria di Forza Italia, partecipando con costanza e impegno alla campagna elettorale del partito, è stato il vicesindaco Cosimo Muoio, che ringrazio pubblicamente per la lealtà e il coraggio politico dimostrati.

Altri componenti dell’amministrazione hanno invece intrapreso percorsi differenti, non riconducibili alle linee politiche e organizzative della segreteria cittadina, che ha sostenuto, com’è noto, il consigliere regionale uscente Giuseppe Tupputi, con 548 voti validi.

È dunque doveroso distinguere con chiarezza chi ha collaborato concretamente contribuendo al lusinghiero risultato da chi, invece, ha operato in autonomia.

Ringrazio chi, con responsabilità e impegno autentico, ha contribuito a questo percorso dimostrando che il buon governo nasce dalla dedizione e dalla capacità di ascoltare il territorio.

La nostra campagna elettorale è stata vissuta insieme ad amici veri, persone che hanno condiviso fatica, entusiasmo e un’idea chiara di politica: servire la comunità con coerenza e spirito di squadra.

È così che Forza Italia Trinitapoli intende continuare a operare: con senso di responsabilità, dialogo e rispetto verso tutte le istituzioni, preservando ciò che è stato costruito nel tempo e mettendo sempre al centro Trinitapoli, non le ambizioni personali.

Desidero inoltre congratularmi con la Lega, seconda forza del centrodestra a Trinitapoli, con Fratelli d’Italia e con Noi Moderati, che con il loro impegno hanno contribuito alla vittoria complessiva della coalizione.

Lavoreremo per rafforzare l’unità del centrodestra e per contribuire alla crescita politica e amministrativa della nostra città.

Infine, desidero rivolgere un sincero augurio di buon lavoro al presidente Decaro e a tutti i consiglieri regionali eletti nella BAT.

VITO MUSCIOLÀ (Segretario cittadino Forza Italia)

