San Ferdinando di Puglia, le forze di opposizione scrivono al Prefetto: “Chiarezza sulla gestione delle iniziative comunali in tema di sicurezza”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - I Consiglieri comunali di opposizione del Comune di San Ferdinando di Puglia, dott. Antonio Mario Acquaviva, avv. Biagio Musci e Aniello Masciulli, nella qualità di Capigruppo consiliari, rendono noto di aver formalmente sottoposto all’attenzione di S.E. il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani una nota istituzionale di protesta in merito alla gestione delle iniziative comunali in materia di sicurezza.

I sottoscritti hanno evidenziato come, a seguito della richiesta ufficiale, protocollata in data 4 dicembre 2025, di convocazione urgente di un Consiglio Comunale straordinario volto a garantire un’informativa istituzionale sull’esito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (leggi, ndr), non sia pervenuto un riscontro adeguato alla urgenza e rilevanza delle problematiche sollevate.

Contestualmente, è stata rilevata la promozione, da parte dell’Amministrazione comunale, di un’iniziativa pubblica di natura politica sul tema della sicurezza (leggi, ndr), diffusa anche attraverso canali di comunicazione istituzionali dell’Ente (nelle ore successive, poi rimossa), circostanza che appare idonea a determinare una commistione tra attività istituzionale e iniziativa di parte, con possibili riflessi sui principi di imparzialità e neutralità dell’azione amministrativa.

I Capigruppo hanno altresì rappresentato come il differimento dei tempi di convocazione degli organi consiliari abbia di fatto impedito l’avvio di un confronto tempestivo e strutturato sulle strategie comunali in materia di sicurezza, sulla programmazione delle risorse di bilancio, sul rafforzamento dell’organico della Polizia Locale, sul potenziamento dei sistemi di illuminazione e videosorveglianza, nonché sulle politiche di trasparenza amministrativa, sostegno al commercio di prossimità ed educazione alla legalità.

Nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali e dell’autonomia degli enti locali, i Consiglieri di opposizione confidano nella sensibilità delle Autorità competenti affinché siano garantiti i principi di imparzialità, buon andamento e corretto esercizio della funzione pubblica, nell’interesse esclusivo della comunità di San Ferdinando di Puglia.

Comunicato Stampa Forze di opposizione