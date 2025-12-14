Sicurezza, Giannella e Achille: «Convocato il Consiglio comunale monotematico, un primo passo avanti»

Menu

TRINITAPOLI - A pochi giorni dall’incontro richiesto con il Sindaco, durante il quale abbiamo espresso la nostra forte preoccupazione per l’escalation criminale e presentato sei proposte operative (leggi, ndr), registriamo un primo risultato: la convocazione della Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio Comunale in sessione straordinaria monotematico, mercoledì 17 dicembre prossimo, con il punto della sicurezza all’ordine del giorno.

Questo passaggio conferma l’urgenza delle nostre sollecitazioni e la necessità di una risposta coordinata su scala territoriale. Accogliamo positivamente l’avvio di un percorso istituzionale; chiediamo ora che il Consiglio non sia una semplice formalità, ma il momento in cui l’Amministrazione assuma impegni chiari.

La comunità ha bisogno di risposte reali. Continueremo a vigilare affinché le iniziative proposte si traducano in misure effettive e affinché la preoccupazione del territorio venga rappresentata con forza in tutte le sedi opportune. Confidiamo che il Consiglio Comunale sia un momento di confronto serio, responsabile e all’altezza della gravità del momento.

ANTONIA GIANNELLA (Consigliera comunale), FABIO ACHILLE (Segretario Italia Viva Trinitapoli)

