Elezioni provinciali, Ventola (FdI): «Centrodestra rafforzato, opposizione ferma a Lodispoto»

ANDRIA - «Il centrodestra unito ha ottenuto un risultato importante nelle elezioni per il Consiglio provinciale della BAT, eleggendo sei consiglieri, uno in più rispetto alla tornata precedente. Un dato politico chiaro, che conferma il radicamento e la forza della nostra coalizione sul territorio e che ci vedrà esercitare una ferma opposizione all’attuale presidente».

Lo dichiara l’europarlamentare Francesco Ventola, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

«Desidero rivolgere i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti, con un ringraziamento particolare ai quattro rappresentanti di Fratelli d’Italia: Pasquale Di Trani e Bruna Glionna di Spinazzola, Marta Patruno di Trinitapoli e Michele Vitrani di Canosa di Puglia. La loro elezione rappresenta un motivo di orgoglio per il partito e il frutto di un grande lavoro di squadra. Per questo va riconosciuto l’impegno dell’intera classe dirigente e dei consiglieri che, con spirito unitario, hanno contribuito a questo risultato importantissimo».

«Le elezioni indirette di oggi per il Consiglio provinciale segnano, purtroppo, l’epilogo di una fase politica ormai logora e priva di reale legittimazione. Il presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, è stato più volte sfiduciato e continua a restare in carica, facendo riferimento a programmi che non derivano da alcun confronto democratico con le forze politiche, anche da quelle di centrosinistra che due anni fa lo hanno eletto.

Una scelta che mortifica le istituzioni e contribuisce ad alimentare una deriva che il centrodestra non intende più accettare.

Il sistema di voto indiretto voluto dalla legge Delrio, che di fatto allontana le province dai cittadini, evidenzia sempre più chiaramente i suoi limiti: chi oggi decide di entrare in Consiglio senza prendere una posizione netta rispetto all’attuale presidenza si assume una responsabilità politica diretta rispetto a quanto sta accadendo sul territorio».

Comunicato Stampa On. Francesco Ventola (Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia)