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Politica

Boccia: “Senza dimissioni del presidente, elezioni provinciali della BAT irrilevanti: basta con questa stagione indegna”

ROMA - «Le elezioni indirette di oggi sul Consiglio provinciale della BAT rappresentano l’ultimo atto mesto di una stagione politica ormai logorata e senza più alcuna legittimazione.

Il presidente della Provincia della BAT è stato più volte sfiduciato e continua ostinatamente a restare al suo posto, aggrappato a presunti programmi che non appartengono a nessun confronto democratico con le forze politiche. È una forzatura, la sua, che svilisce le istituzioni e alimenta una degenerazione politica che non possiamo più tollerare.

Questo sistema di voto indiretto, che allontana le Province dai cittadini, sta mostrando tutti i suoi limiti: chi oggi si fa eleggere in questo Consiglio, senza prendere nettamente le distanze dalla presidenza, si assume una responsabilità politica piena e diretta rispetto a ciò che sta accadendo sul territorio.

Ai consiglieri comunali chiediamo un atto di responsabilità: non prestarsi a giochi di fine corsa, soprattutto in una fase in cui molti di loro sono a poche settimane dalla scadenza della loro funzione.

Il Partito Democratico non sosterrà mai questo scempio istituzionale. E ci batteremo anche in Parlamento per superare definitivamente un modello che ha prodotto situazioni opache e inquietanti, lontane dalla trasparenza e dalla fiducia dei cittadini.

Mi auguro che chi verrà eletto contribuisca, con senso delle istituzioni, a chiudere al più presto questa pessima pagina politica della provincia BAT».

Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico.

Comunicato Stampa Sen. Francesco Boccia

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