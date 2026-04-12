Incendio auto, Lodispoto: «Intimidazioni non ci fanno paura, continueremo a lottare e ad operare per la legalità»

ANDRIA - «Se il rispetto rigorosissimo della legge, a cui ispiriamo la nostra azione politica in Provincia e al Comune di Margherita di Savoia, dà fastidio a qualcuno “allergico” alla legalità, è bene chiarire che continueremo a dargli molto, moltissimo fastidio.

Una cosa è certa: non ci fanno paura le intimidazioni (leggi, ndr) e continueremo a lavorare nelle Istituzioni nell’esclusivo interesse dei cittadini».

Lo dichiara il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.

Ufficio Stampa Presidente della Provincia BAT